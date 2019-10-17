Уборщица осталась без глаза, вытерев лицо полотенцем на отдыхе

45-летняя Клэр Уиллис из графства Стаффордшир, Англия, отправилась за хорошими впечатлениями, но в итоге поездка разделила её жизнь на до и после.

Британка вместе с мужем и двумя детьми наслаждались отдыхом в Турции, когда нелепая случайность повергла семью в шок. Женщина приняла душ в гостиничном номере и, вытирая лицо полотенцем, услышала странный звук, будто что-то лопнуло. Ощутив жуткую боль, Клэр бросилась к зеркалу.

Я думала, глазное яблоко выпало из глазницы, настолько было больно. Но не увидела крови — только покраснение. И всё казалось размытым Клэр Уиллис

Муж срочно отвёз Клэр в больницу. Осмотревшие женщину врачи сказали, что у неё разорвана роговица, которая изначально была тоньше обычной, пишет Mirror. Ей наложили повязку и посоветовали срочно вернуться на родину, чтобы продолжить лечение. Но по пути домой у неё развилась инфекция.

В итоге британские медики были шокированы увиденным. Они с трудом разжали слепленные гноем веки, чтобы осмотреть глазное яблоко. Девять дней они пытались бороться с инфекцией, но всё оказалось бесполезно. Врачи были вынуждены удалить правый глаз, а опустошённая Клэр — учиться жить с одним. По словам британки, она даже бросила работу школьной уборщицей, чтобы не пугать детей. Несмотря на это, женщина пытается принять свою внешность и не опускать руки.

После того как сняли повязку, мне пришлось снова привыкать к тому, как я выгляжу. Это было непросто. Я была похожа на актёра массовки из "Ходячих мертвецов". Поэтому даже бросила работу в школе, чтобы не пугать детей Клэр Уиллис

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