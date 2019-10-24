Звезда "Битвы экстрасенсов" раскрыла тайну своего пола, показав обнажённое фото

Ранее победительница 15-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг уже признавалась, что на самом деле она парень по имени Томас.

Если экстрасенсам и видно то, что скрыто от других людей, то личность их самих порой окутана тайной. Телезвезда, художница и модель Джулия Ванг на новой странице в "Инстаграме" официально объявила себя мужчиной. Приложив в подтверждение чёрно-белое селфи, на котором красуется голый мужской торс.

При этом ранее участница телешоу уже рассказывала, что является генетическим мужчиной, который страдает синдромом Морриса. Это врождённое эндокринное нарушение полового развития, вызванное мутацией гена, отвечающего за андрогеновый рецептор. А теперь в инстаграме звезды появилась запись о том, что о перемене пола речь действительно не шла и Томас никогда не был девушкой.

Пол я менять не собираюсь, меня устраивает мой МУЖСКОЙ <...> Девочкой я не планировал становиться. <...> Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой, в отличие от вас, дамы, господа и все остальные Томас

Также Томас отметил, что он художник, поэт и парфюмер (химик). Этим увлечениям и посвящена новая страница, на которую уже подписалось около 340 тысяч человек. Также парень предупредил, что его не интересует хайп и он просто хочет делиться своей жизнью: "Не надо на меня подписываться, вы мне не нужны, я не ищу славы, пиара и прочего, сенсаций тут не ждите".