Звезда "Битвы экстрасенсов" раскрыла тайну своего пола, показав обнажённое фото

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Фото © Instagram/thomas__winsor

Ранее победительница 15-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг уже признавалась, что на самом деле она парень по имени Томас.

Если экстрасенсам и видно то, что скрыто от других людей, то личность их самих порой окутана тайной. Телезвезда, художница и модель Джулия Ванг на новой странице в "Инстаграме" официально объявила себя мужчиной. Приложив в подтверждение чёрно-белое селфи, на котором красуется голый мужской торс.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/thomas__winsor/" target="_blank"><strong>thomas__winsor</strong></a></p>

При этом ранее участница телешоу уже рассказывала, что является генетическим мужчиной, который страдает синдромом Морриса. Это врождённое эндокринное нарушение полового развития, вызванное мутацией гена, отвечающего за андрогеновый рецептор. А теперь в инстаграме звезды появилась запись о том, что о перемене пола речь действительно не шла и Томас никогда не был девушкой.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/thomas__winsor/" target="_blank"><strong>thomas__winsor</strong></a></p>

Пол я менять не собираюсь, меня устраивает мой МУЖСКОЙ <...> Девочкой я не планировал становиться. <...> Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой, в отличие от вас, дамы, господа и все остальные

Томас

<p>Фото © Facebook/julie.Vangreal</p>

Также Томас отметил, что он художник, поэт и парфюмер (химик). Этим увлечениям и посвящена новая страница, на которую уже подписалось около 340 тысяч человек. Также парень предупредил, что его не интересует хайп и он просто хочет делиться своей жизнью: "Не надо на меня подписываться, вы мне не нужны, я не ищу славы, пиара и прочего, сенсаций тут не ждите".

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