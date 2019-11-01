Журналистка прошла обследование в прямом эфире и узнала, что серьёзно больна

Мама четырёх детей Али Мейер из Оклахомы, США, отправилась на свою первую маммографию, чтобы повысить осведомлённость о раке молочной железы. Но там её ждала страшная новость.

К сожалению, не так много женщин уделяет должное внимание ежегодным обследованиям. С 40-летней Али произошла похожая история. Она ни разу не делала маммографию и подумать не могла, что её могут коснуться подобные проблемы. Но шёл месяц борьбы с раком молочной железы и в контексте этого американка отправилась в больницу.

Ведущая новостей на канале News 4 решила транслировать приём у врача на странице в "Фейсбуке", чтобы привлечь внимание и поддержать других. И осталась в шоке, когда ей сообщили, что у неё рак груди, пишет Daily Mail. За этим последовало ещё несколько тестов. В рамках лечения медики пришли к выводу, что Али придётся провести мастэктомию — удалить правую молочную железу.

Это было тяжело и шокирующе, потрясло меня до глубины души. <...> Несмотря на то что я сама согласилась на операцию, это было похоже на насильственное увечье. Мне казалось, что рак крадёт у меня часть тела Али Мейер

Сейчас Али 41, за этот год ей пришлось пройти сложный путь. Но недавно она сделала ещё один тест, который показал, что страшная болезнь наконец отступила. Ведущая хочет обратиться ко всем женщинам, чтобы напомнить, что вовремя пройденное обследование может спасти им жизнь.

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