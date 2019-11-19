Музыкант показал, что стало с его школьной любовью из-за страшной болезни

27-летний Тайлер Шелтон из Флориды и его возлюбленная Хейли женаты уже два года. Но чтобы быть вместе, им пришлось пройти через многое.

Тайлер, музыкант и блогер, опубликовал на своём ютуб-канале Tyler Shelton трогательную видеоисторию о том, как чуть не лишился любимой девушки. Всё начиналось, словно в книге. Они встретились ещё в школе, когда им было по 12 лет, сразу подружились, а со временем даже начали встречаться.

В конце восьмого класса я попросил её стать моей девушкой. Так всё и началось. И первые два года всё было идеально Тайлер Шелтон

Прошло три года, и паре пришлось столкнуться с серьёзными проблемами. По словам Тайлера, поведение Хейли сильно изменилось, они стали ссориться из-за мелочей. Но он всячески пытался сохранить отношения, забыв про друзей и родных. Однажды девушка сказала, что очень голодна, но, когда они приехали в ресторан, заявила, что уже ничего не хочет. А потом и вовсе расплакалась. Поняв, что нормально общаться уже невозможно, влюблённые расстались.

Но, после того как молодые люди расстались, Тайлер стал замечать, что Хейли просто тает на глазах. Она резко сбросила вес и выглядела очень больной. И дело было не в любовных переживаниях. У девушки прогрессировала анорексия, которую позже блогер сравнит с раком, "разрушающим всё на своём пути".

Я помню, насколько болезненно она выглядела. Её ноги были словно зубочистки, а руки такими тоненькими, что было видно каждую косточку. <...> Хейли чуть не умерла Тайлер Шелтон

Парень больше не мог смотреть, как его бывшая возлюбленная страдает в одиночестве, и протянул ей руку помощи, пишет Daily Mail. Девушка начала лечиться, постепенно приходя в себя. И теперь, спустя много лет, Тайлер и Хейли — счастливые муж и жена, которые хотят помочь другим столкнувшимся с подобными проблемами.

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