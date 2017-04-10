Убийца-лидокаин. Чем он опасен и как защититься?

Как рассказывал Лайф, в Омске умерла десятилетняя девочка. По версии следствия, у ребёнка наступила сильная аллергическая реакция после укола лидокаина. Как считают следователи, в ходе лечения врачи не убедились в том, что маленькая пациентка нормально переносит лидокаин, что и привело к трагедии.

Это далеко не единственный случай. Как сообщал Лайф, в декабре в Москве 36-летняя женщина скончалась после укола лидокаина.

Обычно сильная реакция бывает на лекарство-спутник

По словам члена Американской ассоциации анестезиологов (ASA), анестезиолога Центрального военного клинического госпиталя № 3 имени А. А. Вишневского Александра Рабухина, аллергия обычно бывает не на сам лидокаин, а на лекарство-спутник. Как говорит специалист, лидокаин вводят обычно с каким-то другим препаратом.

— Аллергическую реакцию организм может выдать, если лидокаин вводят с антибиотиком или адреналином, — сказал он. — Классический вариант — когда лидокаином разводят антибиотик и вводят его в вену. Наступает сенсибилизация (приобретение организмом специфической повышенной чувствительности к чужеродным веществам — аллергенам). При повторном введении препарата с этим антибиотиком у человека развивается анафилактический шок. А чтобы на лидокаин была реакция — я этого за 35 лет ни разу не видел. Побочный эффект, который может возникнуть от лидокаина, — это передозировка.

Перед введением препарата делают пробы

Главный детский анестезиолог-реаниматолог при минздраве Калининграда Иван Марчук говорит, что определить переносимость лекарства помогают кожные пробы.

— Как правило, проводятся кожные пробы, если раньше препарат не вводили. Капелька лидокаина наносится на кожу и делается скарификация (царапина), — сказал он. — Через 20 минут врачи могут увидеть реакцию. Это может быть припухлость, покраснение, зуд. Точно такую же пробу проводят с антибиотиком, который собираются вводить вместе с лидокаином. К сожалению, аллергические реакции по статистике в 5% возникают совершенно неожиданно. Можно делать или не делать пробы, но сама реакция может быть непредсказуемая.

Лекарство нужно вводить постепенно

По словам хирурга доктора медицинских наук Дмитрия Давыдова, лидокаин и другие анестетики (обезболивающие) нужно вводить постепенно для того, чтобы контролировать реакцию организма.

— Врач задаёт стандартный вопрос: "Есть ли у вас на что-либо аллергия?" На лекарства, препараты, продукты. Если пациент отвечает отрицательно, то мы перед хирургическим вмешательством постепенно вводим анестетик в малой дозе — наблюдаем, есть ли реакция, — рассказал врач. — Симптомы аллергии — резь в глазах, отёки, насморк, крапивница, чихание, кашель и прочее. Они могут возникнуть мгновенно. Может быть сразу и анафилактический шок. Если всё в порядке, продолжаем введение.

Перед операцией пациенту положен осмотр у аллерголога

Если в карте у пациента указано, что у него есть аллергия (на лекарства, еду, пыль, пыльцу), то перед введением анестетика ему нужно сходить к аллергологу.

— Аллерголог составит список препаратов, которые пациенту подходят, — говорит Дмитрий Давыдов.

У лидокаина есть аналоги, например, пропофол и ультракаин. Как правило, они дороже в десятки раз.

— Аналогов очень много, но аллергическая реакция может быть в любом случае, всё зависит от индивидуальной чувствительности к компоненту препарата, — говорит Дмитрий Давыдов.

Родителям стоит обращать внимание даже на насморк

По словам анестезиолога Николая Бурова, родители должны внимательно следить, возникают ли какие-нибудь реакции (даже небольшие) у ребёнка на введение препаратов. При этом одним из симптомов может быть насморк. Нередко родители думают, что ребёнок просто простыл, а на самом деле это аллергия на лекарство.

— Такие случаи надо запоминать, а лучше записывать и говорить потом о них врачам, — сказал врач.