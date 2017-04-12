Минздрав поддержал идею разрешить друзьям роженицы присутствовать при родах

Минздрав выступает за то, чтобы в государственных медучреждениях при родах могли присутствовать друзья роженицы, доулы (помощницы, оказывающие практическую, информационную и психологическую поддержку во время родов) и другие люди, которых она выберет. Ведомство одобряет идею расширить разрешённую сейчас законом "группу поддержки" роженицы. Автором этой идеи ранее выступил юрист Руслан Трофимов, который работает с роженицами и их семьями.

Позицию ведомства заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева изложила в письме председателю Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Морозову (копию письма Лайфу предоставил Руслан Трофимов).

Согласно нынешнему законодательству (закон об основах охраны здоровья граждан), в роддоме рядом с роженицей могут быть только отец ребёнка или "иной член семьи" (например, её мать или сестра). При этом должны соблюдаться такие условия: роженица дала своё согласие, состояние её здоровья нормальное и у гостей нет инфекционных заболеваний. Платы за присутствие кого-либо из "группы поддержки" роддом брать не должен.

Руслан Трофимов, как ранее рассказывал Лайф, обратился с идеей расширить "группу поддержки" в Комитет Госдумы по охране здоровья. По его мнению, сейчас в роддомах "не соблюдается принцип справедливости". Возможно, будущая мама — сирота, у неё нет родственников, а отец ребёнка бросил её. Получается, что у неё нет права на то, чтобы в роддоме с ней был кто-то, кто может её поддержать (подруга, например).

Председатель комитета Дмитрий Морозов перенаправил это письмо главе Минздрава Веронике Скворцовой, попросив "обозначить позицию министерства". Как говорится в ответном письме из Минздрава, ведомство "считает целесообразным поддержать указанное предложение".

— Положительный ответ Минздрава, конечно, приятно удивил, — сказал Руслан Трофимов Лайфу. — За многие годы работы с региональными минздравами и с федеральным ведомством нередко приходилось сталкиваться с непониманием. Сейчас радует, что Минздрав готов обсуждать насущные темы.

Как рассказывал Лайф, нередко роддома запрещают присутствовать на родах даже будущим папам — хотя по закону должны разрешать. По словам Руслана Трофимова, сотрудники роддомов против того, чтобы отцы присутствовали на родах, потому что это ненужные им свидетели.

— Нередко медики вскрывают плодный пузырь, даже ничего не говоря роженице, — сказал Руслан Трофимов. — А она может быть против, она, скорее всего, хочет, чтобы роды прошли максимально естественно, а не так, чтобы было проще врачам. Эта процедура часто нигде не фиксируется. А вот если рядом с роженицей будет её близкий человек, он не допустит, чтобы такое делали без согласия.