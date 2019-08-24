Геолог изучает Google-карты в поисках странных мест, и вот 10 самых-самых из них

Представить нашу жизнь без приложений с картами становится всё сложнее: даже в родном городе зачастую мы пользуемся ими, сокращая время на поиск нужного места до нескольких секунд. Но один ценитель нашёл для них особенное применение.

Геолог по имени Уилл использует карты Google, чтобы находить самые интересные и необычные места на нашей планете, которые мало кто видел. Своими находками Уилл делится в своём аккаунте Imgur с ироничным названием geologistsmakethebedrock ("геологи хороши в постели"). В подборке ниже — 10 самых интересных снимков, которыми делился Уилл за этот год. Не смог найти ничего об этом странном месте. Огромное спроектированное поселение недалеко от Намибе, Ангола geologistsmakethebedrock Круговые волны крутые. Знайте geologistsmakethebedrock Озеро где-то на Тибетском плато летом... и зимой geologistsmakethebedrock Выглядит как абстрактная картина. Сначала подумал, что это огромный археологический раскоп, но оказалось, что нет. В этих ямах добывают соль каким-то допотопным способом geologistsmakethebedrock Водохранилище в Бельгии. Никогда раньше не видел восьмиугольный пруд. И зачем он им такой? geologistsmakethebedrock Частный остров на побережье штата Мэн. У моста есть ворота, и дом как раз выходит на судоходную полосу. Я бы проводил весь день, наблюдая за судами с бокалом вина. И пусть весь мир подождёт... geologistsmakethebedrock А вот тут идеальный метеоритный кратер geologistsmakethebedrock Форт в Лилле, Франция. Обожаю находить форты в процессе исследования. Их легко заметить, если они в форме звезды. Особенно если они в центре города geologistsmakethebedrock Пока искал потоки лавы в Нью-Мексико, наткнулся на несколько карт, на которых видны места испытаний ядерных бомб. Должно быть, это они geologistsmakethebedrock Похоже, это угольная электростанция в Египте. Выглядит немного отвратительно geologistsmakethebedrock Все времена года в одном фото: 8 волшебных преображений в разных уголках мира