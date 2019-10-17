Мама сделала фото своих детей и лишь потом заметила на нём смертельную угрозу

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Фото © Snake Catcher Victoria Australia

Недавно в Сети стала вирусной, казалось бы, милая фотография, на которой изображена парочка малышей, идущих по лесной тропинке на востоке Австралии. Вот только внимательный зритель сможет заметить, что дети в смертельной опасности.

Фотографию сделала мама ребят, когда они вместе гуляли недалеко от их дома в Эскдейле. Девушка была уверена — кадр прекрасный. Но только после прогулки она заметила на фотографии деталь, которая до смерти её перепугала. Можете сказать, что именно?

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/Snakecatchervictoria/photos/a.802030869826766/2855556561140843/?type=3&theater" target="_blank">Snake Catcher Victoria Australia</a></p>

По грунтовой дороге справа от мальчиков скользила смертельно опасная сетчатая коричневая змея. Укус пресмыкающегося вызывает остановку сердца в течение нескольких минут. 41% смертей от укусов змей вызван именно сетчатыми коричневыми.

<p>Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_brown_snake#/media/File:Brown_snake_-_victoria_australia.jpg" target="_blank">fir0002flagstaffotos</a></p>

О случае стало известно благодаря специалисту, занимающемуся отловом змей, Барри Голдсмиту. Это фото он получил от семьи мальчиков, оказавшихся в беде.

Змея видела, как дети приближаются, и наблюдала за ними, пока они не замечали её. Это ещё раз доказывает, что змеи не агрессивны и просто нуждаются в уважении. Очень круто

Барри Голдсмит

Нашли змею? Ответ ниже

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/Snakecatchervictoria/photos/a.802030869826766/2855556561140843/?type=3&theater" target="_blank">Snake Catcher Victoria Australia</a></p>

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