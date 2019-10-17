Мама сделала фото своих детей и лишь потом заметила на нём смертельную угрозу

Недавно в Сети стала вирусной, казалось бы, милая фотография, на которой изображена парочка малышей, идущих по лесной тропинке на востоке Австралии. Вот только внимательный зритель сможет заметить, что дети в смертельной опасности.

Фотографию сделала мама ребят, когда они вместе гуляли недалеко от их дома в Эскдейле. Девушка была уверена — кадр прекрасный. Но только после прогулки она заметила на фотографии деталь, которая до смерти её перепугала. Можете сказать, что именно?

По грунтовой дороге справа от мальчиков скользила смертельно опасная сетчатая коричневая змея. Укус пресмыкающегося вызывает остановку сердца в течение нескольких минут. 41% смертей от укусов змей вызван именно сетчатыми коричневыми.

О случае стало известно благодаря специалисту, занимающемуся отловом змей, Барри Голдсмиту. Это фото он получил от семьи мальчиков, оказавшихся в беде.

Змея видела, как дети приближаются, и наблюдала за ними, пока они не замечали её. Это ещё раз доказывает, что змеи не агрессивны и просто нуждаются в уважении. Очень круто Барри Голдсмит

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