30-летний холостяк создал собственный сайт знакомств, чтобы найти ту самую

У Шахана Миа из Бристоля, Англия, никогда не было девушки, но ему вконец надоело одиночество. Парень решил исправить ситуацию и даже развернул ради этого целую промокампанию в Сети.

Шахан уверен, что люди, которые пользуются приложениями для знакомств, ищут не любовь, а кратковременную интрижку. Но 30-летний британец решил взять судьбу в свои руки. Он всё ещё надеется отыскать свою идеальную избранницу — с помощью сайта, который он создал сам, пишет Mirror.

Кроме того, Шахан запустил в Сети промокампанию с хештегом #DateShahan. Он снял рекламный ролик, в котором рассказывает, чего именно он ждёт и почему против подобных приложений.

У меня никогда не было долгосрочных отношений или чего-то хоть немного серьёзного. Я ненавижу приложения для знакомств. Все они основаны на внешности, а не на личности Шахан Миа

Сайт запустили на прошлой неделе, но пока Шахан пообщался только с одной девушкой. Он не расстраивается, ведь терять ему нечего.

Я всегда был больше сосредоточен на карьере, и мне было комфортно оставаться одному. Но теперь я хочу наслаждаться жизнью вместе с кем-то Шахан Миа

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