30-летний холостяк создал собственный сайт знакомств, чтобы найти ту самую

Шахан уверен, что люди, которые пользуются приложениями для знакомств, ищут не любовь, а кратковременную интрижку. Но 30-летний британец решил взять судьбу в свои руки. Он всё ещё надеется отыскать свою идеальную избранницу — с помощью сайта, который он создал сам, пишет Mirror.
Кроме того, Шахан запустил в Сети промокампанию с хештегом #DateShahan. Он снял рекламный ролик, в котором рассказывает, чего именно он ждёт и почему против подобных приложений.
У меня никогда не было долгосрочных отношений или чего-то хоть немного серьёзного. Я ненавижу приложения для знакомств. Все они основаны на внешности, а не на личности
Шахан Миа
Hello, I’m Shahan, from Bristol, UK, and I’m single...— #DateShahan (@DateShahan) 1 июля 2019 г.
For more info, please visit https://t.co/srRQ9aifrc#DateShahan pic.twitter.com/synjthm1wv
Сайт запустили на прошлой неделе, но пока Шахан пообщался только с одной девушкой. Он не расстраивается, ведь терять ему нечего.
Я всегда был больше сосредоточен на карьере, и мне было комфортно оставаться одному. Но теперь я хочу наслаждаться жизнью вместе с кем-то
Шахан Миа