Tinder выразил готовность сотрудничать со спецслужбами РФ

По словам главы Роскомнадзора, у иностранной компании уже был опыт в предоставлении информации.

Мобильное приложение знакомств Tinder при необходимости будет предоставлять данные о своих пользователях российским спецслужбам. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, такой опыт у компании уже был. И вообще, с иностранными компаниями проще вести диалог, если для них на первом месте стоит бизнес.

— У компании запросили данные, они предоставили и сказали, что в случае возникновения преступлений будут искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам, — сказал он в интервью телеканалу НТВ.

По словам Жарова, если руководство интернет-сервиса понимает, что вопрос касается жизни людей, то способ предоставить информацию без передачи ключей шифрования и вскрытия переписки каждого пользователя найдётся.

— ФСБ, как и МВД, и СК, действует по решению суда, а суд предписывает получить только ту информацию, которая имеет отношение к конкретному преступлению, поэтому любому диванному аналитику не стоит бояться, что его переписку прочитают, — отметил Жаров.

По словам главы Роскомнадзора, готовность к диалогу уже продемонстрировал "Яндекс", чего нельзя сказать о Telegram.

Напомним, 3 июня стало известно, что Роскомнадзор внес Tinder в реестр организаторов распространения информации. В реестре ведомства — более 100 ресурсов.