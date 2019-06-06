Tinder выразил готовность сотрудничать со спецслужбами РФ

Мобильное приложение знакомств Tinder при необходимости будет предоставлять данные о своих пользователях российским спецслужбам. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
По его словам, такой опыт у компании уже был. И вообще, с иностранными компаниями проще вести диалог, если для них на первом месте стоит бизнес.
— У компании запросили данные, они предоставили и сказали, что в случае возникновения преступлений будут искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам, — сказал он в интервью телеканалу НТВ.
По словам Жарова, если руководство интернет-сервиса понимает, что вопрос касается жизни людей, то способ предоставить информацию без передачи ключей шифрования и вскрытия переписки каждого пользователя найдётся.
— ФСБ, как и МВД, и СК, действует по решению суда, а суд предписывает получить только ту информацию, которая имеет отношение к конкретному преступлению, поэтому любому диванному аналитику не стоит бояться, что его переписку прочитают, — отметил Жаров.
По словам главы Роскомнадзора, готовность к диалогу уже продемонстрировал "Яндекс", чего нельзя сказать о Telegram.
Напомним, 3 июня стало известно, что Роскомнадзор внес Tinder в реестр организаторов распространения информации. В реестре ведомства — более 100 ресурсов.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени