Роскомнадзор обязал Tinder предоставлять данные по запросу спецслужб

На сегодняшний день в реестре ведомства находится более 100 ресурсов. Например, Snapchat и Telegram.

Роскомнадзор включил популярный сервис онлайн-знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. Внесение в список произошло по желанию компании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Теперь переписки пользователей приложения сохраняются, а силовые структуры вправе в любой момент потребовать ключи для расшифровки сообщений.

Реестр организаторов распространения информации существует с 2014 года. Например, там сейчас находятся WeChat, Snapchat, Telegram. Последний, впрочем, отказывается сотрудничать с российскими властями, из-за чего подвергается блокировке в стране.

Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор призвал родителей не публиковать снимки детей в Интернете.