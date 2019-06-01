10 двойников звёзд, которые напугают своим сходством кого угодно

Говорят, что у каждого человека в мире существует несколько двойников. Авторам этих кадров повезло встретить на улицах людей, поразительно похожих на их любимых знаменитостей.

Так мог бы выглядеть Джон Сноу, если бы родился не на севере, а на юге. И съездил бы на каникулы к бабушке.

А так — "крепкий орешек" Брюс Уиллис, если бы ему пришлось ехать спасать мир на автобусе.

В автобусе вообще кого только не встретишь — даже президента США Дональда Трампа.... В шляпке.

Брат-близнец Тома Хэнкса, судя по всему, большой фанат спорта.

И снова общественный транспорт: автору этого снимка в метро встретился Джордж Клуни.

Метро — самый быстрый и удобный вид транспорта, иначе как объяснить, что им пользуется даже Мона Лиза?

Этот Канье Уэст, должно быть, так влюблённо смотрит на свою Ким Кардашьян.

А двойник другого известного рэпера явно опечален, ведь это фото сделано в тюрьме. Подсказка: представьте его в кепке. Вжух! Перед вами 50 Cent.

Это трио уникально: вместе они выглядят как Гарри, Рон и Гермиона, а рыжеволосый мальчик сам по себе ещё и напоминает британского певца Эда Ширана.

Ну а это полицейский с лицом Моргана Фримана — и он явно не собирается арестовывать автора этого снимка за то, что тот попросил у него автограф.

10 знаменитостей, чьи дети оказались их полной копией в одном и том же возрасте