"Золотой граммофон" обернулся позором, где даже преданные зрители не выдержали

Вчера в Санкт-Петербурге прошла ежегодная музыкальная премия "Золотой граммофон". Только вместо того, чтобы зарядиться положительными эмоциями, многие зрители остались сильно разочарованы.

Мероприятие прошло в Ледовом дворце 10 ноября, и после соцсети заполнились гневными комментариями. По словам зрителей, концерт начался на полчаса позже и шёл намного меньше заявленного времени. К тому же на него просто не явились некоторые артисты, указанные в афише. Например, Николай Басков, у которого возникли проблемы на авиарейсе.

"Золотой граммофон"? Чугунная кочерга и не иначе! Что за скотское отношение? Мне Басков был не нужен, но был заявлен в афише, и кто-то пришёл ради него, а его не было. <...> Разочарование года! Татьяна Корсакова

Ожидали большего. Половины заявленных звёзд просто не было 👎🏻 Ещё и задержка была около 30 минут... Не стоит своих денег katerina_mrvzzz

Также жалобы посыпались на исполнение под фонограмму и технические накладки: у Светланы Лободы вышла из строя звуковая аппаратура и оторвался микрофон, пишет Super.ru. И артистка придерживала его рукой всю песню. Ведущих шоу обвинили в непрофессионализме и снова отметили странное поведение на сцене певицы Максим.

Это был самый отстойный "Граммофон", на котором я была. Деньги взяли как за звёзд, а по факту "Земляне", "СПб", "Квинс", Маликов. Это что за развод такой? Где нормальные ведущие? Где концерт на четыре часа? Где всё это, как было раньше??? olgacuatro

Позор организаторам!!! Стыд и позор!!! Что за концовка, я даже не поняла ничего. Молодцы Брежнева, Ревва, Мот. Непонятно, что с Максим (ей здоровья!!!). Полное неуважение к зрителям!!! <...> Больше ни ногой на "Золотой граммофон"!!! Анастасия Пруцкова

При этом на страницах "Золотого граммофона" в соцсетях "ВКонтакте" и "Инстаграм" посетовали на то, что цены на билеты (от 2,5 тыс. руб.) оказались завышенными. Многие зрители заявили, что очень расстроены отношением и больше не будут посещать концерт. Впрочем, нашлись и те, кто остался вполне доволен и смог насладиться церемонией, несмотря ни на что.

Зачем мы потратили шесть с лишним тысяч на двоих с мужем? Расстроила программа. <...> Море фонограммы и речей от ведущих <...>, достойной музыки минимальное количество. Отношение к зрителю ужасное. Больше ни за что не пойду на подобное Татьяна Крыцких

Полное неуважение к зрителю, к СПб. Ужасное, дёшевое зрелище, на которое продали дорогие билеты. Не извинились даже перед публикой, что из того малого количества артистов, заявленных в афише, было ещё меньше. Леди дождь

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