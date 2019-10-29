Наргиз шокировала фанатов в Уссурийске, взяв на сцену виски и выкрикивая мат

49-летняя артистка неприятно удивила своих поклонников, которые пришли послушать её песни в местный Дом офицеров.

Эпатажная певица сейчас находится в концертном туре. И два дня назад она посетила со своей программой Приморский край. Однако поклонники, которые с радостью ждали любимую исполнительницу, остались сильно разочарованы, отмечает UssurMedia.

По словам зрителей, артистка начала концерт с опозданием и вышла на сцену с бутылкой виски, к которой постоянно прикладывалась. При этом Наргиз жаловалась и активно использовала нецензурную лексику, несмотря на то что многие пришли на её выступление целыми семьями.

В зале были взрослые люди, все пришли отдохнуть. Но, когда она вышла на сцену с бутылкой виски, мы поняли, что что-то не так. Она начала выплёскивать негатив, жаловаться на свои проблемы. Вместо известных своих песен пела какой-то рок с матом Зритель

Концерт начался с опозданием. Наргиз сразу сказала, что многие уйдут из зала, так и произошло после начала выступления. Много мата, много ругани. При этом в зале было много людей с семьями. Концерт — хаос, Наргиз постоянно пила виски Зритель

Честно — полный отстой. Ни одной своей песни. Всё с матом. Музыканты лучше играли, чем она пела Зритель

Как рассказали уссурийцы, около трети зрителей ушли из зала, не дождавшись окончания концерта. Впрочем, не все были настроены столь критично. Некоторые фанаты смогли насладиться происходящим и даже танцевали, встав с мест. А сама Наргиз в "Инстаграме" поблагодарила город за приём и пообещала вернуться снова.

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