Авторов самого популярного шутера 2017 года обвиняют в объективации

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Авторов самого популярного шутера 2017 года обвиняют в объективации

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Фото © Bluehole Studio

На тестовых серверах PlayerUnknown's Battlegrounds у женских персонажей можно увидеть выпирающие гениталии.

Пользователь Reddit под псевдонимом panqakee заметил занимательное изменение в обновлённой версии PlayerUnknown's Battlegrounds. У всех женских персонажей чётко прослеживаются очертания половых органов.

<p>Скриншот тестовой версии игры</p>

Геймер наглядно продемонстрировал разницу между внешним видом персонажей с публичного и тестового серверов. Детализированные модели доступны только на тестовом сервере.

Разницу фанат заметил после того, как снял экипировку с ног, когда персонаж остался в одном нижнем белье. Сейчас разработчики из Bluehole рискуют столкнуться с обвинениями в объективации женского тела.

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