Вышла российская короткометражка по вселенной "Гарри Поттера"

Премьера 34-минутной картины "Магия превыше всего" прошла ещё в марте 2018 года. Позже съёмочная команда показывала ленту на фестивалях и мероприятиях.
Лента "Магия превыше всего" — это выпускная работа молодого режиссёра Екатерины Краснер. Она собрала команду из студентов ВГИКа, профессионалов индустрии и Московской школы кино. Фильм частично спонсировали фанаты на краудфандинговой платформе "Планета.ру".
Сама же короткометражка вдохновлена вселенной Джоан Роулинг "Гарри Поттер". Действие фильма разворачивается вокруг конфликта магов и немагов в Российской Федерации.
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