Опубликована переписка Кети Топурии с 18-летней любовницей Гуфа

39-летний рэпер Гуф продолжает сетевую войну с 18-летней любовницей Яной Шевцовой. На этот раз музыкант выложил в Сеть переписку Яны со своей бывшей девушкой Кети Топурией.

Из опубликованного скриншота можно сделать вывод, что Кети не только знала об измене Гуфа, но и до последнего пыталась его защитить. Певица даже попросила любовницу не выкладывать переписку с музыкантом.

Яна, я всё прекрасно знаю. Поверь. Я чисто тебя прошу не выкладывать это всё Кети Топурия

Как видно по дальнейшим событиям, Яна не прислушалась к просьбе Кети и вывалила переписку в Сеть. Тем не менее Гуф утверждает, что причиной его разрыва с певицей стала вовсе не юная любовница.

Сама Кети Топурия до сих пор не комментирует ситуацию. Тем не менее Гуф публично обратился к ней с просьбой позволить ему самому разобраться с "проблемкой". Очевидно, девушка продолжает держать руку на пульсе.

Гуф — о 18-летней любовнице: Яну под меня подложили, репутация у неё не из лучших