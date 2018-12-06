18-летняя любовница Гуфа рассказала, как утром она проснулась в крови

Жительница Екатеринбурга рассказала, что рэпер воспользовался ей, когда она была пьяна.

Любовница Гуфа, по всей видимости, пытается отомстить рэперу за разбитое сердце, рассказывая новые подробности об их романе. В этот раз 18-летняя Яна Шевцова призналась, что Алексей Долматов лишил её девственности, когда она была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Девушка рассказала в "Инстаграме", как познакомилась с Гуфом в одном из столичных кафе. Вскоре он пригласил её к себе домой, где они вместе выпили. Однако Яна, которой на тот момент было 16 лет, не рассчитала с алкоголем и быстро потеряла контроль над своим телом.

Как только ему удалось ввести меня в состояние сильного алкогольного опьянения, я заснула. Утром проснулась и увидела около кровати простынь с кровью. Я спросила у него: "Что это?" Он мне ответил: "А что, не помнишь?" До Лёши у меня не было мужчин Яна Шевцова

По словам Яны, их отношения продлились два года, пока ей не исполнилось 18 лет. Она также заявила, что забеременела от Гуфа, но сделала аборт, так как ребёнок не был желанным.

Он воспользовался случаем, и свершилось то, от чего я рыдала так, как будто у меня отняли большую часть моей жизни. Он обещал, он клялся, что всегда будет рядом. Он и был рядом до того момента, пока мне не исполнилось 18 Яна Шевцова

Опубликована переписка Кети Топурии с 18-летней любовницей Гуфа.