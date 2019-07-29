Оптическая иллюзия превратила чёрно-белое фото в цветное, озадачив тысячи людей

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Фото © Reddit/vbloke

В Сети снова появилось изображение, которое заставило пользователей изрядно поломать голову.

Пользователь c ником Vbloke разместил на Reddit фото, на котором учащиеся собрались вокруг девушки, держащей черепаху. Снимок быстро привлёк внимание, набрав около 16 тысяч лайков, и его стали активно распространять в Сети. При этом реддитор в подписи сразу указал, что фото нецветное.

Это фото на самом деле чёрно-белое. Только линии цветные

Vbloke

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/BeAmazed/comments/ci7x6r/this_photo_is_actually_black_and_white_only_the/" target="_blank">vbloke</a></p>

Однако снимок всё равно породил бурное обсуждение. Кто-то сразу заявил, что видит чёрно-белое изображение с цветными полосками: красными, синими, жёлтыми и зелёными. Но многие пользователи написали, что видят цветное фото. При этом часть отметила, что видит изображение цветным только издалека или под определёнными углами.

Сижу с мобильного. Выглядит как обычное цветное изображение, пока я не увеличиваю его. Тогда фото определённо чёрно-белое с цветными линиями. Очень круто

Animick

Выглядит как цветная картинка с чёрными и белыми квадратами

Luckydog6631

У меня взорвался мозг, пришлось увеличить [фото]

Jonatkinsps

Под определёнными углами я вижу, как цвета смешиваются, но когда смотрю на фото прямо, вижу просто сетку. Крутое открытие

CurseOfTheHiddenOnes

Разъяснить ситуацию в комментариях попытался пользователь с ником Jenckydoodle, представившийся оптиком. Он рассказал, что подобный эффект зависит от того, что фоторецепторы у человека в центральном зрении ориентированы на просмотр деталей и цветов. А в периферическом — на движение и видение в темноте, и здесь рецепторов меньше. Поэтому такое зрение более "лениво" и просто смешивает цвета. А когда вы смотрите прямо и приближаете изображение, становятся видны нанесённые на фото полоски.

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