Смешно, но ведь в этих квартирах кто-то живёт: 10 дизайнерских "шедевров"

Интерьер, казалось бы, вопрос вкуса, и каждый вправе выбирать — как будет выглядеть его дом. Однако найдутся такие дизайнерские решения, от которых волосы встают дыбом.

Агент по недвижимости Венесса Ван Винкль на своей странице в Facebook поделилась самыми странными находками по дизайну дома от своих коллег. Её пост быстро стал вирусным, и это неудивительно — невозможно не поделиться такими оригинальными разработками.

Выглядит, будто это очередное задание на тимбилдинге.

Осталось только поставить кровать — и можно смело оформлять как "небольшую, но уютную" студию.

50 оттенков жёлтого.

Категория: ванны в самых неожиданных местах!

Главное — не поскользнуться.

И так сойдёт!

Пейте, дети, молоко — будете здоровы... и не будете создавать такие дизайны.

— Сколько будем ковров класть?

— Да.

Когда съехал от мамки.

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