Смешно, но ведь в этих квартирах кто-то живёт: 10 дизайнерских "шедевров"

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Фото © Facebook / Venessa Van Winkle

Интерьер, казалось бы, вопрос вкуса, и каждый вправе выбирать — как будет выглядеть его дом. Однако найдутся такие дизайнерские решения, от которых волосы встают дыбом.

Агент по недвижимости Венесса Ван Винкль на своей странице в Facebook поделилась самыми странными находками по дизайну дома от своих коллег. Её пост быстро стал вирусным, и это неудивительно — невозможно не поделиться такими оригинальными разработками.

Выглядит, будто это очередное задание на тимбилдинге.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Venessavw/posts/10157371442740351" target="_blank">Venessa Van Winkle</a></p>

Осталось только поставить кровать — и можно смело оформлять как "небольшую, но уютную" студию.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Venessavw/posts/10157371442740351" target="_blank">Venessa Van Winkle</a></p>

50 оттенков жёлтого.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Venessavw/posts/10157371442740351" target="_blank">Venessa Van Winkle</a></p>

Категория: ванны в самых неожиданных местах!

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Venessavw/posts/10157371442740351" target="_blank">Venessa Van Winkle</a></p>

Главное — не поскользнуться.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Venessavw/posts/10157371442740351" target="_blank">Venessa Van Winkle</a></p>

И так сойдёт!

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Venessavw/posts/10157371442740351" target="_blank">Venessa Van Winkle</a></p>

Пейте, дети, молоко — будете здоровы... и не будете создавать такие дизайны.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Venessavw/posts/10157371442740351" target="_blank">Venessa Van Winkle</a></p>

— Сколько будем ковров класть?

— Да.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Venessavw/posts/10157371442740351" target="_blank">Venessa Van Winkle</a></p>

Когда съехал от мамки.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Venessavw/posts/10157371442740351" target="_blank">Venessa Van Winkle</a></p>

Внимание! Контент не для перфекционистов!

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Venessavw/posts/10157371442740351" target="_blank">Venessa Van Winkle</a></p>

Вот у кого день точно выдался хуже: 15 фото, от которых и грустно, и смешно

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