Смешно, но ведь в этих квартирах кто-то живёт: 10 дизайнерских "шедевров"

Агент по недвижимости Венесса Ван Винкль на своей странице в Facebook поделилась самыми странными находками по дизайну дома от своих коллег. Её пост быстро стал вирусным, и это неудивительно — невозможно не поделиться такими оригинальными разработками.
Выглядит, будто это очередное задание на тимбилдинге.
Осталось только поставить кровать — и можно смело оформлять как "небольшую, но уютную" студию.
50 оттенков жёлтого.
Категория: ванны в самых неожиданных местах!
Главное — не поскользнуться.
И так сойдёт!
Пейте, дети, молоко — будете здоровы... и не будете создавать такие дизайны.
— Сколько будем ковров класть?
— Да.
Когда съехал от мамки.
Внимание! Контент не для перфекционистов!
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