Новая помощница главы МВД: 8 самых ярких образов Ирины Волк

Ирина родилась в семье художника-иконописца Владимира Волка, который является членом Международной федерации художников ЮНЕСКО.
Тем не менее она решила пойти по стопам матери, которая отучилась на юриста, и дедушки-полковника.
Академию МВД Ирина закончила с красным дипломом и в будущем успевала совмещать работу с журналистской и писательской деятельностью.
А также участвовать в модных показах.
Свою личную жизнь Волк тщательно оберегает, но в одном из интервью призналась, что замужем и воспитывает сына.
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