Новая помощница главы МВД: 8 самых ярких образов Ирины Волк

Она вызывает восхищение не только своей красотой, но и успехами в работе — 41-летнего полковника полиции назначили на пост помощника главы МВД России. За жизнью эффектной женщины россияне следят уже давно, ведь каждое её появление скрашивало любую пресс-конференцию. Поэтому Лайф решил вспомнить самые яркие образы Волк, которые покорили сердца миллионов.

Ирина родилась в семье художника-иконописца Владимира Волка, который является членом Международной федерации художников ЮНЕСКО.

Тем не менее она решила пойти по стопам матери, которая отучилась на юриста, и дедушки-полковника.

Академию МВД Ирина закончила с красным дипломом и в будущем успевала совмещать работу с журналистской и писательской деятельностью.

А также участвовать в модных показах.

Свою личную жизнь Волк тщательно оберегает, но в одном из интервью призналась, что замужем и воспитывает сына.

Ирина Волк назначена помощником министра внутренних дел