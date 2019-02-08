Ирина Волк назначена помощником министра внутренних дел

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк получила новую должность. Указом президента РФ Владимира Путина полковник полиции назначена помощником министра внутренних дел РФ.

Это один из пунктов документа, который сегодня обнародован на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, сегодня назначены, к примеру, новый начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.