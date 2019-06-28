Ирину Шейк признали "королевой купальников": 10 фото, не оставляющих сомнений

Несмотря на то что в личной жизни у Ирины сейчас не всё гладко, на модельном поприще у неё всё отлично. 33-летняя красавица может похвастаться здесь очередной победой.

Британский бренд купальников и нижнего белья Bluebella назвал Ирину Шейк лучшей моделью для рекламы купальников

Глядя на эту красавицу, вопросов и так не возникает. Но компания всё же руководствовалась определёнными параметрами, пишет The Sun

Рейтинг составили, исходя из влияния моделей на аудиторию в соцсетях и гендерную принадлежность подписчиков, акцентируя внимание на женщинах

Мы ищем людей, которыми восхищаются женщины, а не мужчины. Это показывает их реальное влияние и является ключевым элементом в стимулировании продаж Эмили Бенделл, исполнительный директор Bluebella

Так Ирина обошла популярную американскую модель Эмили Ратаковски и "ангела" Victoria's Secret Алессандру Амбросио

Шейк получает за рекламу в "Инстаграме" таких известных брендов, как Louis Vuitton и Hunza G., до £60 тыс. (около 4,8 млн руб.)

Что ж, Брэдли Купер, знай, кого потерял!

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