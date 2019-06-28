Ирину Шейк признали "королевой купальников": 10 фото, не оставляющих сомнений

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Фото © Instagram / irinashayk, beachbunnyswimwear

Несмотря на то что в личной жизни у Ирины сейчас не всё гладко, на модельном поприще у неё всё отлично. 33-летняя красавица может похвастаться здесь очередной победой.

Британский бренд купальников и нижнего белья Bluebella назвал Ирину Шейк лучшей моделью для рекламы купальников

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/irinashayk/" target="_blank">irinashayk, </a><a href="https://www.instagram.com/beachbunnyswimwear/" target="_blank">beachbunnyswimwear</a></p>

Глядя на эту красавицу, вопросов и так не возникает. Но компания всё же руководствовалась определёнными параметрами, пишет The Sun

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/irinashayk/" target="_blank">irinashayk</a></p>

Рейтинг составили, исходя из влияния моделей на аудиторию в соцсетях и гендерную принадлежность подписчиков, акцентируя внимание на женщинах

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/irinashaykslo/" target="_blank">irinashaykslo</a></p>

Мы ищем людей, которыми восхищаются женщины, а не мужчины. Это показывает их реальное влияние и является ключевым элементом в стимулировании продаж

Эмили Бенделл, исполнительный директор Bluebella

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/theirinashayk/" target="_blank">theirinashayk</a></p>

Так Ирина обошла популярную американскую модель Эмили Ратаковски и "ангела" Victoria's Secret Алессандру Амбросио

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/theirinashayk/" target="_blank">theirinashayk</a></p>

Шейк получает за рекламу в "Инстаграме" таких известных брендов, как Louis Vuitton и Hunza G., до £60 тыс. (около 4,8 млн руб.)

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/irinashaykmood/" target="_blank">irinashaykmood</a></p>

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