Королевы смерти. Женщины, заслужившие казнь в СССР

В современной России максимальное наказание для женщин не превышает 25 лет заключения. И им не назначают смертную казнь. Но так было не всегда. В СССР снисхождения для женщин закон не предусматривал, и их могли приговорить к высшей мере.

В марте 1987 года в Киеве произошло одно из самых громких преступлений 80-х годов. Ученики одной из школ, а также несколько преподавателей были отравлены посудомойщицей Тамарой Иванютиной. В ходе расследования выяснилось, что отравительница занимается своим "ремеслом" уже не первый год и является членом самой настоящей семейной ОПГ.

Тамара Иванютина стала последней женщиной, расстрелянной в СССР по приговору суда. В настоящее время в России самое строгое наказание для женщин — 25 лет лишения свободы. В СССР таких послаблений не было, тем не менее женщин казнили редко и только за самые тяжкие преступления.

Серийная отравительница

17 и 18 марта 1987 года в киевские больницы стали массово поступать школьники и учителя, отравившиеся в одной из школ Подольского района. Поначалу в больнице заподозрили какую-то редкую форму гриппа или обычное пищевое отравление, но у пациентов начали выпадать волосы — значит, проблема была в другом.

Четверо пострадавших (в том числе двое детей) умерли, ещё девять человек находились в реанимации в тяжёлом состоянии.

Первоначально следователи подозревали, что яд попал в пищу случайно, когда травили тараканов и крыс. Но ничего подобного в школе не проводилось в тот период. Сотрудница, отвечавшая за качество продукции, неожиданно скончалась за неделю до инцидента. После проведения эксгумации удалось установить, что она умерла от отравления таллием, а не от сердечной недостаточности, как написали врачи.

Сыщики начали проверять всех сотрудников столовой. Подозрение вызвала посудомойщица Тамара Иванютина (в девичестве Масленко). За ней тянулся целый шлейф необъяснимых смертей. Сначала у Иванютиной внезапно умер муж, от которого ей досталась квартира. Затем скончались родители второго мужа, а сам супруг стал тяжело болеть. Кроме того, следователи выяснили, что при таких же странных обстоятельствах умер супруг родной сестры Тамары — Нины Масленко-Мациборы.

При обыске у Иванютиной был обнаружен раствор с таллием. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что в Киеве орудует настоящая семейная ОПГ. Отравлениями промышляли не только Иванютина и её сестра, но и их пожилые родители. Причём далеко не всегда в их преступлениях был меркантильный расчёт, зачастую они убивали по самым незначительным поводам: из зависти или из-за незначительных конфликтов.

Например, родители Иванютиной-Масленко пытались отравить соседку, которой завидовали из-за её высокой пенсии. Соседка отдала отравленное угощение своей кошке, которая тут же умерла. Старики избавились от соседа по коммуналке, который "слишком громко смотрел телевизор". А школьников Тамара Иванютина решила отравить, чтобы "наказать за плохое поведение".

Иванютина устроилась посудомойщицей в школу специально, чтобы иметь доступ к продуктам. У себя в доме она разводила свиней, а её мечтой было создать большой свинарник и заработать на безбедную жизнь. Ей пришлось подделать некоторые документы, чтобы скрыть свою судимость за спекуляцию.

Сыщикам удалось доказать 40 отравлений, совершённых Иванютиной, её сестрой и родителями за 11 лет. 15 из них завершились смертельным исходом. Девять было на счету Иванютиной. Отраву доставали через знакомую сотрудницу геологического института под предлогом травли крыс.

Нина Масленко-Мацибора была приговорена к 15 годам заключения. Супруги Масленко — к 10 и 13 годам (на свободу они уже не вышли, скончавшись в заключении), Тамара Иванютина была приговорена к смертной казни в 1987 году. Она стала последней женщиной, казнённой в СССР по приговору суда.

Палач-комсомолка

Палачом Антонина Макарова-Гинзбург стала случайно. Перед войной она работала официанткой в рабочей столовой, состояла в комсомоле. Летом 1941 года попала под мобилизацию. Женщины в СССР не подлежали военному призыву — за исключением тех, кто имел врачебные навыки. А Макарова окончила курсы Красного Креста.

В звании сержанта она служила санитаркой в 422-м полку 170-й стрелковой дивизии. Осенью 1941 года армия попала в окружение под Вязьмой. Выжить удалось лишь немногим. Макарова попала в плен, но вскоре бежала вместе с одним красноармейцем, который пробирался в родную деревню Красный Колодец неподалеку от посёлка Локоть. Оказалось, что спутник Макаровой женат, несмотря на просьбы Антонины, семью он не бросил.

Макарова осталась одна и поступила на службу в немецкую полицию в посёлке, поскольку слышала в селе, что немцы уже захватили Москву. Позднее Макарову перевели на службу в тюрьму Локтя, где она с 1942 года начала исполнять обязанности палача в обмен на питание и комнату для проживания.

В современных материалах Макаровой часто приписывается цифра в полторы тысячи расстрелянных, но это ошибка или сознательное преувеличение публицистов. На суде она обвинялась в расстреле 168 человек. Сама Макарова признавала расстрел 114 человек, включая 26 артиллеристов РОНА (Русской освободительной национальной армии — вооружённого формирования из антисоветских подразделений в составе вермахта). Их казнили за попытку дезертировать и бежать к партизанам.

Летом 1943 года Макарова дезертировала из РОНА. Договорившись с немцами, она тайком ушла вместе с ними. Некоторое время исполняла обязанности прачки, но позднее была переправлена в Кёнигсберг, где работала сварщицей на заводе. В 1945 году она, как и миллионы рабочих, была освобождена.

После войны Макарова благополучно вышла замуж за фронтовика Виктора Гинзбурга. Некоторое время после войны палача Макарову искала милиция, но следователей запутали два факта. Во-первых, из-за непонятной ошибки в документах она числилась Макаровой, тогда как её родственники были Панфиловыми. Во-вторых, она быстро вышла замуж и сменила фамилию. В итоге активный поиск прекратили, когда появилась информация, что немцы расстреляли её за заражение солдат венерической болезнью.

Вычислить Макарову удалось случайно. Её брат, полковник советской армии, указал в анкете сестру — Антонину Макарову-Гинзбург. Несовпадение фамилий брата и сестры показалось странным. Подозрения стали поводом для новой проверки. Были найдены свидетели, которые уверенно опознали её даже 35 лет спустя.

В 1978 году Макарова-Гинзбург была арестована. Оказалось, что всё это время она спокойно жила в Лепеле, а её фото красовалось на доске почёта местной фабрики.

Макарова-Гинзбург была приговорена советским судом к смертной казни. Несмотря на ходатайства о помиловании, приговор был приведён в исполнение в августе 1979 года.

Жена первого советского серийного убийцы

Софья Комарова была женой и подручной первого советского серийного убийцы Василия Комарова.

В первом браке она овдовела и осталась с двумя детьми и неясными перспективами. Вышла замуж за Василия Петрова (позднее он изменил фамилию на Комарова) перед Первой мировой войной. Её не смутило, что Комаров родился в неблагополучной семье, был запойным алкоголиком и некоторое время успел отсидеть в тюрьме ещё до революции за кражу с военного склада.

После гражданской войны (Комаров служил в Рабоче-крестьянской Красной армии) он работал извозчиком. В 1921 году начался его преступный промысел, в котором ему помогала жена. Комаров искал покупателей, которым нужна была лошадь или телега, и предлагал им сделку. Под этим предлогом он заманивал жертв к себе в дом, где затем убивал ударом молотка или топора по голове. Ценности он оставлял себе.

Софья помогала заметать следы: смывала следы крови, связывала труп и упаковывала его в мешок, иногда отвлекала внимание жертв перед убийством. В разгар преступной деятельности у Комаровых родился ребёнок. Это и помогло вычислить убийц.

Следователи давно искали маньяка среди извозчиков, но не могли найти никакой зацепки. Пока в мешке с одним из трупов не обнаружили детскую пелёнку, которую туда неосмотрительно положил кто-то из супругов. Теперь сыщики искали уже извозчика, который недавно стал отцом. Круг поисков сузился, и, опросив извозчиков, следователи вышли на Комарова.

Прямо в разгар обыска в доме преступник умудрился бежать. Это ему не помогло, на следующий день он был задержан. А в чулане его дома нашли тело убитого, от которого он ещё не успел избавиться.

Эксперты признали Комарова алкогольным дегенератом, но сочли вменяемым. Василий и Софья Комаровы были признаны виновными в 33 убийствах и приговорены к смертной казни. Супругов расстреляли летом 1923 года.

Заложница игры парткомов

Белла Бородкина — единственная в советской и российской истории женщина, казнённая исключительно за экономические преступления.

В начале 1950-х Бородкина перебралась с Украины в Геленджик, где начала работать простой буфетчицей. В 1974 году она возглавила общепит Геленджика. В то время выезд за границу для советских граждан был затруднён, поэтому все отдыхали на советских курортах, Геленджик был одним из самых популярных.

Общепит города приносил большие деньги и открывал большой простор для махинаций. Воровство дефицитных продуктов, обман клиентов, торговля "мимо кассы", подпольные услуги — всё это присутствовало в подобных заведениях.

Чтобы оставаться на столь хлебной должности, Бородкиной надо было иметь хорошие отношения с "отцами города": горкомом, руководителями ОБХСС и т.д. Кроме того, на курорт часто приезжали высокопоставленные номенклатурные деятели, их встречали по высшему разряду, устанавливали с ними контакты.

Так Бородкина завела покровителей не только на городском и областном уровне, но и в Москве. Бородкина не жалела средств на взятки своим друзьям в руководстве горкома и силовых ведомств, чтобы они прикрывали её и закрывали глаза на некоторые нарушения.

Погорела Бородкина на сущей мелочи. В одном из заведений общепита работал подпольный видеосалон. В 80-е годы в таких салонах демонстрировались недоступные в советских кинотеатрах западные фильмы, но прибыль шла не государству, а хозяину салона, что было наказуемо в СССР.

На один из этих салонов поступил донос, что там показывают не просто фильмы, а ещё и эротические. Правоохранители выяснили, что салон работает с благословения Бородкиной, а деньги идут в её карман.

В квартире мошенницы оперативники обнаружили горы драгоценностей. Толстые пачки банкнот были даже в трёхлитровых банках. У главы общепита нашли денег и ценностей на 580 тысяч рублей (при средней зарплате в то время в 185 рублей).

Вполне возможно, что Бородкина отделалась бы несколькими годами заключения с конфискацией имущества, но ей не повезло со временем. Леонид Брежнев, друживший с первым секретарём Краснодарского крайкома Медуновым, доживал свои последние дни и уже не вмешивался в серьёзные дела. А его наиболее вероятный преемник Андропов вовсю работал над устранением брежневских ставленников.

Андропов не любил Сергея Медунова, видел в нём своего конкурента. Ещё в конце 70-х он пытался подобраться к Медунову через арестованного за коррупцию главу Сочи Воронкова, но тот не дал показаний на него.

В такой ситуации покровители Бородкиной не смели вмешаться. Бородкину за взятки и хищения приговорили к смертной казни. Приговор был на руку всем. Андропов демонстрировал, что он будет наводить порядок, а былые покровители и друзья Бородкиной в номенклатуре и различных ведомствах были удовлетворены тем, что она унесёт все тайны с собой и больше не будет подвергать их опасности.

В 1983 году Бородкина была расстреляна.