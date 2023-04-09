Дети наркомов, педофилы и маньяки: За что в СССР казнили подростков Оглавление Педофил-убийца Винничевский Сын чекиста Фриновский Психопат Нейланд Беспризорники-рецидивисты Среди подростков, казнённых в СССР, были как откровенные маньяки и садисты, так и дети высокопоставленных чекистов. 33335 33335 Коллаж © L!FE. Фото © kgbmuseum.com, Архив Свердловского ГУ МВД России, Public Domain

7 апреля 1935 года было принято постановление Совета народных комиссаров (СНК) "О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних", которое снизило возраст уголовной ответственности по ряду тяжких преступлений до 12 лет, "с применением всех мер наказания", включая смертную казнь.

В советской истории известно семь достоверно подтверждённых (материалы дела, приговор, точно установленный возраст) случаев применения смертной казни к несовершеннолетним.

Педофил-убийца Винничевский

Владимир Винничевский. Фото © Архив Свердловского ГУ МВД России

Серийный убийца детей и насильник, орудовавший в Свердловске в 1938–1939 годах, Владимир Винничевский. Отличался изобретательностью, благодаря чему долгое время следователи даже не догадывались о наличии в городе серийного убийцы.

Он выбирал жертв не старше трёх-четырёх лет. В одних случаях преступник похищал детей, на минуту-другую оставшихся без родительского присмотра. В других — заходил во дворы домов и заводил разговоры с игравшими там детьми. Если выходили взрослые, преступник выдавал себя за комсомольца, собирающего металлолом.

Первое убийство совершил в 14 лет. Жертвой стала четырёхлетняя Герта Грибанова. Преступник задушил ребёнка, а затем нанёс несколько ударов ножом в голову. В дальнейшем он менял способы убийства, и это запутывало следователей. В одних случаях убийца пользовался холодным оружием, но чаще всего он прибегал к удушению своих жертв.

Как правило, он возвращался на место преступления, в толпу зевак. Кроме того, при похищении четырёхлетнего Бори Титова за ним была устроена настоящая погоня, в которой участвовало несколько человек. Он придушил жертву и бросил в сугроб. Искавший похитителя милиционер вскоре нашёл ребёнка в сугробе, поэтому мальчик выжил.

Винничевский не имел характерного почерка маньяка. Он нападал и на мальчиков, и на девочек. В одних случаях он прибегал к сексуальному насилию, в других — нет. Тела в одних случаях практически не прятал, в других — скрывал под ветками или в выгребных ямах. Кроме того, несколько преступлений он совершил в других городах — Кушве и Нижнем Тагиле. Из-за этого местная милиция долгое время не видела связи между преступлениями.

Дом, где жила одна из жертв — Герта Грибанова. Фото © Архив Свердловского ГУ МВД России

В общей сложности Винничевский совершил 8 убийств детей и 10 покушений на убийство (жертвы выжили). Поймать его удалось случайно. Когда количество преступлений по отношению к детям приняло угрожающие, по меркам одного города, размеры, все силовики были мобилизованы на патрулирование. Милиционеры и курсанты в штатском патрулировали город в надежде застать преступника на месте преступления.

Днём 24 октября 1939 года один из курсантов школы милиции обратил внимание на молодого человека, который вёл трёхлетнего ребёнка за руку в сторону леса. Блюститель порядка аккуратно следовал за ним, держась в отдалении. В лесу он настиг убийцу, который уже успел раздеть ребёнка и начал его душить. При задержании Винничевский не оказывал сопротивления.

16-летний маньяк мало походил на безжалостного убийцу: худой, даже тщедушный, заикался. Из благополучной семьи — отец в прошлом был фельдъегерем в системе ОГПУ-НКВД, но в середине 1930-х его уволили и он трудоустроился в местный театр музкомедии.

Место в лесу у железнодорожной станции "Аппаратная" на окраине Свердловска, где Винничевским был скрыт труп Лиды Суриной. Фото © Архив Свердловского ГУ МВД России

Начались допросы школьных товарищей (к слову, одноклассником маньяка был знаменитый в будущем скульптор Эрнст Неизвестный) и учителей Винничевского. Впрочем, он почти сразу во всём признался. По его словам, он совершал убийства, потому что они вызывали сексуальное удовлетворение. Видимо, убийца был уверен, что к смертной казни его, несовершеннолетнего, не приговорят. Преступник спокойно рассказывал, как убивал детей, говорил, что это не вызывало у него ни сожаления, ни угрызений совести. Он считал себя абсолютно нормальным.

Приговор стал для него полной неожиданностью. Он сразу же взялся писать ходатайства о пересмотре, начал говорить, что болен. Дело было столь необычным, что ему удалось добиться пересмотра дела и ненадолго продлить себе жизнь. Его отправили на психиатрическую экспертизу, но там он настолько неумело притворялся больным, что врачи не сомневались, что никаким расстройством психики, которое помешало бы ему осознавать свои действия, преступник не обладает.

Мать Винничевского неоднократно писала Михаилу Калинину и даже ездила к нему на приём в столицу, надеясь облегчить сыну тяжёлую участь. Однако всё это не помогло. При пересмотре дела приговор был подтверждён. В мае 1940 года к тому времени уже 17-летний преступник был расстрелян.

Сын чекиста Фриновский

Михаил Фриновский, Нина Фриновская и Олег Фриновский. Фото © hrono.ru, bessmertnybarak.ru

Сын высокопоставленного деятеля НКВД Михаила Фриновского 17-летний Олег Фриновский был арестован и казнён за компанию с отцом.

Его отец, Михаил Фриновский, был очень крупным деятелем-чекистом. При Ягоде возглавлял Главное управление пограничных и внутренних войск НКВД, но по-настоящему вознёсся уже при Ежове — стал его первым заместителем и особо доверенным соратником.

Впрочем, на вершине он пробыл недолго. В августе 1938 года ещё одним заместителем Ежова был назначен Берия, сразу же начавший энергично копать под шефа. Фриновский был переведён из НКВД на должность наркома флота.

Ослабив аппарат Ежова кадровыми перестановками его соратников и тем самым лишив поддержки в аппарате, Берия нанёс удар по главе НКВД. Фриновского арестовали за четыре дня до ареста Ежова.

Через неделю был арестован и 16-летний сын опального наркома, учащийся 10-го класса Олег Фриновский. Ему было предъявлено обвинение в создании молодёжной контрреволюционной организации. Дело сына в упрощённом порядке было рассмотрено Военной коллегией Верховного суда. 21 января 1940 года в возрасте 17 лет он был приговорён к смертной казни и в тот же день расстрелян. В 1956 году Олег Фриновский был реабилитирован (Фриновский-старший из-за активного участия в репрессиях не подлежал реабилитации).

Психопат Нейланд

Аркадий Нейланд. Фото © pressa.sledcom.ru

На момент казни Аркадию Нейланду исполнилось только 15 лет. Его дело вызвало широкий резонанс, поскольку в его случае была применена обратная сила закона — в пользу ужесточения наказания, что, традиционно, запрещается в большинстве стран мира.

Нейланд был трудным ребёнком. Едва ли не с первого класса состоял на учёте в детской комнате милиции, неоднократно попадался на воровстве, убегал из дома. В 12 лет был исключён из школы и отправлен в специнтернат. Продолжал промышлять кражами и мелким хулиганством, но в силу малолетства избегал серьёзных проблем с законом.

В январе 1964 года, накануне 15-го дня рождения, решил сделать себе подарок — поехать на курорт. Денег на поездку не было, поэтому он решил кого-нибудь обворовать. Вместе с приятелем под видом комсомольцев, собирающих макулатуру, провели разведку в нескольких квартирах. В одной Нейланд приметил телевизор и сообразил, что там живут состоятельные люди. В тот же день они обворовали одну из соседних квартир, но на выходе из подъезда их задержал дворник. Приятели оказались в милиции, где Нейланд, воспользовавшись халатностью одного из милиционеров, сбежал.

Несколько дней скитался по подвалам и теплотрассам. А потом решил пойти и ограбить ту самую квартиру, с телевизором. По дороге ненадолго забежал домой и прихватил топор. В квартиру жертвы проник под видом почтальона и сразу же напал на хозяйку. Женщина пыталась оказать сопротивление, но Нейланд зарубил её топором. После этого убил и её трёхлетнего сына.

Добычей преступника стали 54 рубля и фотоаппарат, которым он сделал снимки половых органов убитой. Смыв кровь, убийца спрятал топор на балконе, поджёг квартиру и ушёл. Соседи быстро почуяли запах дыма, и прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание, благодаря чему часть улик уцелела.

Лариса Купреева и её сын Георгий. Фото © murders.ru

На одном из шкафов были обнаружены отпечатки пальцев преступника. После этого у задержанного за воровство подельника Нейланда удалось выяснить, что тот намеревался уехать в Сухуми. Менее чем через неделю после убийства он был задержан.

На допросах Нейланд держался спокойно, не проявлял никаких признаков раскаяния, поскольку точно знал, что больше десяти лет ему дать не могут. Однако преступника ждал неприятный сюрприз. Пока шло следствие по его делу, Президиум Верховного Совета принял постановление, допускавшее применение смертной казни к несовершеннолетним.

В 50-е годы сталинская практика применения смертной казни к подросткам была отменена в рамках общей гуманизации наказаний. Однако Хрущёв, возмутившийся этим преступлением, потребовал наказать подростка максимально строго, пусть и с формальным нарушением закона.

Поскольку на момент совершения преступления смертная казнь к несовершеннолетним не применялась, Нейланда не могли расстрелять по закону. Для этого пришлось применить так называемую обратную силу закона, которая противоречила современным принципам юриспруденции, то есть распространить действие постановления на преступление, совершённое до его принятия. В августе 1964 года на тот момент 15-летний убийца был расстрелян.

Беспризорники-рецидивисты

Беспризорные дети во время голода 1920–1921 годов. Фото © newmoscow.nekrasovka.ru / A. Sidorow

В 1938 году решениями особых троек НКВД были расстреляны четверо несовершеннолетних, уже отбывавших наказание в лагерях. Все они родились в 1921 году, однако в материалах их дел не указаны точные даты рождения, поэтому точно можно сказать, что им было не меньше 16 и не больше 17 лет.

Почти все они имели за плечами солидный криминальный стаж. У Александра Петракова было две судимости и четыре привода за карманные кражи. К смертной казни по решению тройки он был приговорён за "участие в преступной группе, занимавшейся контрреволюционной агитацией и ограблением заключённых".

У Михаила Третьякова было две судимости (в том числе за нанесение ножевого ранения женщине) и три привода за хулиганство и мелкие кражи. Он входил в одну группу с Петраковым и был расстрелян по тому же делу.

Иван Белокашин, имевший несколько приводов в милицию, был расстрелян по тому же делу, что Третьяков и Петраков.

Анатолий Плакущий был беспризорником, но не обладал солидным криминальным стажем. В 1937 году был впервые осуждён к двум годам лишения свободы за хранение оружия и "участие в беспорядках, не отягчённое преступной деятельностью".

Как следует из материалов дела, по которому он был реабилитирован в 1950-е годы, Плакущий "по собственной инициативе, из озорных и хулиганских побуждений, наколкой татуировки на левой ноге выше колена нарисовал одного из вождей коммунистической партии. Свой поступок сопровождал выражениями оскорбительного характера". Оскорбление одного из вождей позволило оформить ему контрреволюционную 58-ю статью и приговорить к смерти внесудебной тройкой.

Авторы Евгений Антонюк