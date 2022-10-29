5 самых зверских банд в послевоенном СССР Оглавление "Я боюсь иди домой..." Банда Америки Банда Митина Банда Кормакова Банда цыган Банда братьев Глаз После войны страна оказалась наводнена бандитами всех мастей. Этому способствовал боевой опыт, полученный отморозками на фронте, и большое количество трофейного оружия. 21151 21151 Кадр © “Ленинград 46”. Режиссёр Игорь Копылов, сценаристы Андрей Тумаркин, Елена Строгалева, Игорь Копылов / Кинопоиск

С 1 января 1945 года по декабрь 1946-го в СССР было ликвидировано 7618 бандитских группировок. Эта цифра включала в себя бандеровцев и "лесных братьев" из Прибалтики. За это же время милиция разобралась с 3861 бандгруппой, занимавшейся исключительно грабежами. С 1947 года силовики СССР провели чёткое разграничение: националистами стало заниматься МГБ, а бандитизмом — МВД. За два года было ликвидировано 1329 преступников, арестовано 57 503 человека, выслано в Сибирь больше 10 тысяч бандитских семей. Силовиками было изъято оружие, которым можно было вооружить армию: 8895 пулеметов, 28 682 автомата, 168 730 винтовок, 59 129 револьверов и пистолетов, 151 688 гранат, 6459 килограммов взрывчатки.

"Я боюсь иди домой..."

Кадр © “Место встречи изменить нельзя”. Режиссёр Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер / Кинопоиск

Обстановка в стране была тревожная: крестьяне боялись ехать торговать в райцентры, горожане после работы спешили домой, и даже москвичи опасались ходить по улице ночью. 14 октября 1946 года жительница Загорска (ныне — Сергиев Посад) писала мужу: "Жизнь невыносима. По вечерам грабят и убивают. Вчера А. А. получил за строительство 8 тысяч рублей. Бандиты разделали его, как тушу, отрезанную голову нашли потом в роще. Давеча Рита с подругой возвращалась из института в полвосьмого вечера. Риту ограбили, а подругу утащили на горку и там раздели. Мне страшно".

Жительница города Иваново писала 1 ноября 1946 года: "Вчера бандиты напали на отца, мать и сестру, которые возвращались с поезда, приставили к спине нож и ограбили. Я работаю до 10 вечера и очень боюсь ходить домой через рынок. Нервы на пределе". В конце ноября 1946 года на стол Берии лёг доклад, в котором содержались письма крестьян из самых криминогенных областей: Курской, Орловской, Московской, Смоленской, Ивановской, Сумской.

"Бандиты застрелили Пашку Данилова с женой и ограбили подчистую, — писал житель Орловской области Проскурин. — И такое каждую ночь. Приходится бросать жильё и всем народом ночевать в одном доме. Так есть шанс отбиться". "У Павло Стыщенко забрали всё. Сильно били и раздели до нижнего белья. У Петро убили Саньку и Евдокию. Стрельба шла три часа, я боялся, что и до нас доберутся, убьют. Грабят в деревне по два-три дома за ночь", — писал Степан Омельян из Каменец-Подольской области.

Банда Америки

Павел Андреев (Пашка Америка). Фото © russian7.ru

В Москве и в Подмосковье орудовала банда, главаря которой звали Америкой. Самое громкое преступление случилось 15 апреля 1949 года в финансовом институте, куда привезли зарплату. Едва кассиры вошли в вестибюль, как к ним подошёл молодой мужчина, выхватил пистолет, двумя выстрелами уложил наповал, схватил мешок с деньгами и скрылся на поджидавшей его "победе". Это был 25-летний рецидивист Павел Андреев, который сколотил банду из 14 человек. Его добычей стали 263 тысячи рублей.

Банда Америки стала промышлять грабежами и изготовлением фальшивых документов задолго до 1949 года, но до этого времени суммы были небольшими, грабили магазины и кассы Подмосковья, награбленное пропивали. Но Америке захотелось большего.

Бандиты особо не скрывались. Машину бросили на Башиловке, и сотрудники МУРа тут же нашли в ней отпечатки Андреева; однако взять его не могли целый месяц. Помог случай: в Казани сотрудники МВД расследовали изготовление фальшивых документов. Изготовителей задержали, они стали давать показания; стало известно, что Америка живёт в Сокольниках под фамилией Никитин. Бандит был даже трудоустроен, делал мебель в МОСХе – Московском областном Союзе художников. 20 мая сыщики взяли его самого и всю банду. Андрееву на суде дали 25 лет лагерей.

Банда Митина

Иван Митин (слева) и Александр Самарин. Фото © Газета Петровка, 38 / Николай Рачков

Банда Митина считалась самой активной бандой в Москве и Подмосковье. С 1950-й по 1953-й годы её жертвами стали двое милиционеров — оперуполномоченный Кочкин и лейтенант Бирюков — и четверо свидетелей. Главарём был 23-летний уголовник Иван Митин, уроженец Красногорска, в банде состояли 11 человек в возрасте от 16 до 24 лет и 37-летний коммунист Болотов. Один из бандитов, Слава Лукин, был комсомольцем, активистом и спортсменом. Да что там Лукин, сам Митин имел орден Трудового Красного Знамени и возглавлял смену на оборонном заводе № 34. За три года банда совершила 28 налётов и взяла добычи на сумму 292 500 рублей.

Почерк у Митина был один: налёт совершался с 19 до 20 часов; преступники врывались в помещение, клали всех лицом вниз и потрошили сейфы. Сопротивлявшихся и милиционеров убивали. Так, во время нападения на пивной бар были убиты два посетителя.

В январе 1953 года в Калининграде банда свершила дневной налёт на сберкассу. Грабители вошли в отделение за 15 минут до закрытия на обед, избили двух сотрудников, перерезали телефон и забрали 29 тысяч рублей. Уходя, застрелили сотрудников сберкассы из ТТ.

Вышли на бандитов случайно: Митин с дружками отобрали у продавца на улице бочку с пивом. Прибывший милиционер составил протокол, но рабочие тут же, на месте, возместили ущерб. Тогда стали выяснять, откуда у них деньги, установили слежку и вскоре всех арестовали. Митина и его помощника Самарина по приговору суда расстреляли в Бутырке, а комсомольцу Лукину дали 25 лет.

Банда Кормакова

Кормаков, Бабаев и Петелин. Фото © Livejournal / oper-1974 / "Бандитская Казань". Максим Беляев и Андрей Шептицкий

Послевоенная Казань содрогалась от преступлений банды Кормакова. Отморозки свидетелей не оставляли, сотрудников милиции и военных убивали, не колеблясь. Банда начала орудовать в 1945 году. Первым громким делом стал налёт на дом инкассатора Попандопуло. Внутрь преступники проникли через подкоп, убили всю семью. 70-летней тёще инкассатора проломили голову. Владельца дома и его беременную жену зарезали, затем убили трёх детей, самому младшему из которых было три года, а старшему – восемь. Им размозжили головы о край печи. Денег в доме не нашли.

Но каждое новое преступление было более продуманным. Преступники переодевались в милиционеров, лица скрывали под масками, от ножей перешли к пистолетам. За 5 лет бандиты совершили 22 налёта, 33 квартирные кражи, 22 убийства (в том числе троих милиционеров и одного военного) и 14 человек ранили. Много шуму наделало ограбление кассира завода "Пламя". Главарь догнал женщину на улице, выстрелил ей в лицо, выхватил портфель — в нём было 20 тысяч рублей.

В декабре 1948 года отморозки совершили налёт на дом жителя Казани Кашафутдинова. Хозяину перерезали горло, одну из родственниц изнасиловали и забили молотком, а вторую зарезали. Чтобы скрыть зверства, дом подожгли. Бандиты не раз попадали в поле зрения милиции, на них устраивали засады, но каждый раз они уходили, отстреливаясь.

Выйти на преступников помог случай. Милиция за драку задержала одного из участников банды — уголовника Петра Петелина по кличке Петух. Он и стал сдавать подельников. Главаря банды Василия Кормакова, начальника охраны Казанской гармонной фабрики, стали проверять, установили слежку. Быстро выяснили личности других членов группировки. Ими были 18-летний вор Лёха Бабаев по кличке Шустрый, вор-рецидивист Сергей Матвеев с женой, тёща Кормакова Богаткина, его жена, брат и сёстры Петелина и родители Бабаева — всего 20 человек. Когда банду взяли, они разрабатывали убийство оперуполномоченного УгРо Жарёхина, которого боялись.

Во время следствия оказалось, что по преступлениям банды уже сидят 10 человек. Так как в 1950 году смертная казнь была отменена, бандитов обвинили в диверсиях и судили военным трибуналом. Троих: Корму, Петуха и Шустрого — расстреляли. Остальные получили крупные сроки.

Банда цыган

4 декабря 1953 года в Брянской области были арестованы шестеро бандитов из кочевых цыган, которые держали в страхе местных священников. Выяснилось, что банда из 24 человек несколько лет орудовала на территории Центральной части РСФСР от Астраханской и Ровенской областей до Московской области. Нападали на дома священников и храмы. Всего банда совершила 31 разбойное нападение, одно убийство, 25 квартирных краж.

15 священнослужителей бандиты пытали, считая, что те скрывают ценности, изнасиловали четырёх женщин, в том числе несовершеннолетних; с целью завладения оружием напали на сотрудника Подольского ГОМ Пузанова — милиционеру нанесли 12 ножевых ранений.

Самым большим кушем банды стало 440 тысяч рублей, которые они взяли, ограбив кассу шахты № 40 "Кураховка" в Добассе. Бандиты ворвались в помещение, положили на пол рабочих и выпотрошили сейф. Увы, под суд пошли только 13 человек, остальных найти не удалось.

Банда братьев Глаз

Фото © Фотохроника ТАСС / К. Халлыев

Сразу после войны в Ленинграде орудовала банда братьев Глаз – Исаака и Ильи. В неё входили 28 бандитов, вооружённых автоматами шмайсер, пистолетами ТТ и гранатами и имевших собственный автомобиль. С конца 1945 года по март 1946-го банда совершила 18 налётов в Невском, Калининском, Московском и Кировском районах Ленинграда. У братьев была даже своя система сбыта награбленного: ценности сбывали в Харькове и в Ростове.

В марте1946 года бандиты попали в засаду, организованную бывшим фронтовиком-оперативником УгРо Владимиром Болдыревым в здании магазина на Волковском проспекте. Сотрудники уголовного розыска сработали так, что взяли преступников без единого выстрела. На квартирах у бандитов были найдены 85 тысяч рублей, 224 рулона ткани и 742 женских платка. На следствии выяснилось, что наводчиками банды были чиновники госаппарата Ленинграда и области. Им бандиты исправно платили "откаты" — всего 60 тысяч рублей.

Только после 1953 года, уже после амнистии, в стране был с трудом наведён порядок. Для этого в некоторых регионах пришлось прибегать к помощи армии, а в других — расширять агентурную сеть и увеличивать количество силовиков. Но главным способом справиться с преступностью стало постепенное повышение уровня жизни советских граждан.

Кадр © “Ленинград 46”. Режиссёр Игорь Копылов, сценаристы Андрей Тумаркин, Елена Строгалева, Игорь Копылов / Кинопоиск Почему послевоенная советская власть не справлялась с бандами? 0 Не хватало опытных кадров Было слишком много преступников Сказывался низкий уровень жизни граждан

Авторы Майя Новик