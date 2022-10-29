5 самых зверских банд в послевоенном СССР
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После войны страна оказалась наводнена бандитами всех мастей. Этому способствовал боевой опыт, полученный отморозками на фронте, и большое количество трофейного оружия.
Кадр © “Ленинград 46”. Режиссёр Игорь Копылов, сценаристы Андрей Тумаркин, Елена Строгалева, Игорь Копылов / Кинопоиск
С 1 января 1945 года по декабрь 1946-го в СССР было ликвидировано 7618 бандитских группировок. Эта цифра включала в себя бандеровцев и "лесных братьев" из Прибалтики. За это же время милиция разобралась с 3861 бандгруппой, занимавшейся исключительно грабежами. С 1947 года силовики СССР провели чёткое разграничение: националистами стало заниматься МГБ, а бандитизмом — МВД. За два года было ликвидировано 1329 преступников, арестовано 57 503 человека, выслано в Сибирь больше 10 тысяч бандитских семей. Силовиками было изъято оружие, которым можно было вооружить армию: 8895 пулеметов, 28 682 автомата, 168 730 винтовок, 59 129 револьверов и пистолетов, 151 688 гранат, 6459 килограммов взрывчатки.
"Я боюсь иди домой..."
Кадр © “Место встречи изменить нельзя”. Режиссёр Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер / Кинопоиск
Обстановка в стране была тревожная: крестьяне боялись ехать торговать в райцентры, горожане после работы спешили домой, и даже москвичи опасались ходить по улице ночью. 14 октября 1946 года жительница Загорска (ныне — Сергиев Посад) писала мужу: "Жизнь невыносима. По вечерам грабят и убивают. Вчера А. А. получил за строительство 8 тысяч рублей. Бандиты разделали его, как тушу, отрезанную голову нашли потом в роще. Давеча Рита с подругой возвращалась из института в полвосьмого вечера. Риту ограбили, а подругу утащили на горку и там раздели. Мне страшно".
Жительница города Иваново писала 1 ноября 1946 года: "Вчера бандиты напали на отца, мать и сестру, которые возвращались с поезда, приставили к спине нож и ограбили. Я работаю до 10 вечера и очень боюсь ходить домой через рынок. Нервы на пределе". В конце ноября 1946 года на стол Берии лёг доклад, в котором содержались письма крестьян из самых криминогенных областей: Курской, Орловской, Московской, Смоленской, Ивановской, Сумской.
"Бандиты застрелили Пашку Данилова с женой и ограбили подчистую, — писал житель Орловской области Проскурин. — И такое каждую ночь. Приходится бросать жильё и всем народом ночевать в одном доме. Так есть шанс отбиться". "У Павло Стыщенко забрали всё. Сильно били и раздели до нижнего белья. У Петро убили Саньку и Евдокию. Стрельба шла три часа, я боялся, что и до нас доберутся, убьют. Грабят в деревне по два-три дома за ночь", — писал Степан Омельян из Каменец-Подольской области.
Банда Америки
Павел Андреев (Пашка Америка). Фото © russian7.ru
В Москве и в Подмосковье орудовала банда, главаря которой звали Америкой. Самое громкое преступление случилось 15 апреля 1949 года в финансовом институте, куда привезли зарплату. Едва кассиры вошли в вестибюль, как к ним подошёл молодой мужчина, выхватил пистолет, двумя выстрелами уложил наповал, схватил мешок с деньгами и скрылся на поджидавшей его "победе". Это был 25-летний рецидивист Павел Андреев, который сколотил банду из 14 человек. Его добычей стали 263 тысячи рублей.
Банда Америки стала промышлять грабежами и изготовлением фальшивых документов задолго до 1949 года, но до этого времени суммы были небольшими, грабили магазины и кассы Подмосковья, награбленное пропивали. Но Америке захотелось большего.
Бандиты особо не скрывались. Машину бросили на Башиловке, и сотрудники МУРа тут же нашли в ней отпечатки Андреева; однако взять его не могли целый месяц. Помог случай: в Казани сотрудники МВД расследовали изготовление фальшивых документов. Изготовителей задержали, они стали давать показания; стало известно, что Америка живёт в Сокольниках под фамилией Никитин. Бандит был даже трудоустроен, делал мебель в МОСХе – Московском областном Союзе художников. 20 мая сыщики взяли его самого и всю банду. Андрееву на суде дали 25 лет лагерей.
Банда Митина
Иван Митин (слева) и Александр Самарин. Фото © Газета Петровка, 38 / Николай Рачков
Банда Митина считалась самой активной бандой в Москве и Подмосковье. С 1950-й по 1953-й годы её жертвами стали двое милиционеров — оперуполномоченный Кочкин и лейтенант Бирюков — и четверо свидетелей. Главарём был 23-летний уголовник Иван Митин, уроженец Красногорска, в банде состояли 11 человек в возрасте от 16 до 24 лет и 37-летний коммунист Болотов. Один из бандитов, Слава Лукин, был комсомольцем, активистом и спортсменом. Да что там Лукин, сам Митин имел орден Трудового Красного Знамени и возглавлял смену на оборонном заводе № 34. За три года банда совершила 28 налётов и взяла добычи на сумму 292 500 рублей.
Почерк у Митина был один: налёт совершался с 19 до 20 часов; преступники врывались в помещение, клали всех лицом вниз и потрошили сейфы. Сопротивлявшихся и милиционеров убивали. Так, во время нападения на пивной бар были убиты два посетителя.
В январе 1953 года в Калининграде банда свершила дневной налёт на сберкассу. Грабители вошли в отделение за 15 минут до закрытия на обед, избили двух сотрудников, перерезали телефон и забрали 29 тысяч рублей. Уходя, застрелили сотрудников сберкассы из ТТ.
Вышли на бандитов случайно: Митин с дружками отобрали у продавца на улице бочку с пивом. Прибывший милиционер составил протокол, но рабочие тут же, на месте, возместили ущерб. Тогда стали выяснять, откуда у них деньги, установили слежку и вскоре всех арестовали. Митина и его помощника Самарина по приговору суда расстреляли в Бутырке, а комсомольцу Лукину дали 25 лет.
Банда Кормакова
Кормаков, Бабаев и Петелин. Фото © Livejournal / oper-1974 / "Бандитская Казань". Максим Беляев и Андрей Шептицкий
Послевоенная Казань содрогалась от преступлений банды Кормакова. Отморозки свидетелей не оставляли, сотрудников милиции и военных убивали, не колеблясь. Банда начала орудовать в 1945 году. Первым громким делом стал налёт на дом инкассатора Попандопуло. Внутрь преступники проникли через подкоп, убили всю семью. 70-летней тёще инкассатора проломили голову. Владельца дома и его беременную жену зарезали, затем убили трёх детей, самому младшему из которых было три года, а старшему – восемь. Им размозжили головы о край печи. Денег в доме не нашли.
Но каждое новое преступление было более продуманным. Преступники переодевались в милиционеров, лица скрывали под масками, от ножей перешли к пистолетам. За 5 лет бандиты совершили 22 налёта, 33 квартирные кражи, 22 убийства (в том числе троих милиционеров и одного военного) и 14 человек ранили. Много шуму наделало ограбление кассира завода "Пламя". Главарь догнал женщину на улице, выстрелил ей в лицо, выхватил портфель — в нём было 20 тысяч рублей.
В декабре 1948 года отморозки совершили налёт на дом жителя Казани Кашафутдинова. Хозяину перерезали горло, одну из родственниц изнасиловали и забили молотком, а вторую зарезали. Чтобы скрыть зверства, дом подожгли. Бандиты не раз попадали в поле зрения милиции, на них устраивали засады, но каждый раз они уходили, отстреливаясь.
Выйти на преступников помог случай. Милиция за драку задержала одного из участников банды — уголовника Петра Петелина по кличке Петух. Он и стал сдавать подельников. Главаря банды Василия Кормакова, начальника охраны Казанской гармонной фабрики, стали проверять, установили слежку. Быстро выяснили личности других членов группировки. Ими были 18-летний вор Лёха Бабаев по кличке Шустрый, вор-рецидивист Сергей Матвеев с женой, тёща Кормакова Богаткина, его жена, брат и сёстры Петелина и родители Бабаева — всего 20 человек. Когда банду взяли, они разрабатывали убийство оперуполномоченного УгРо Жарёхина, которого боялись.
Во время следствия оказалось, что по преступлениям банды уже сидят 10 человек. Так как в 1950 году смертная казнь была отменена, бандитов обвинили в диверсиях и судили военным трибуналом. Троих: Корму, Петуха и Шустрого — расстреляли. Остальные получили крупные сроки.
Банда цыган
Фото © factroom.ru
4 декабря 1953 года в Брянской области были арестованы шестеро бандитов из кочевых цыган, которые держали в страхе местных священников. Выяснилось, что банда из 24 человек несколько лет орудовала на территории Центральной части РСФСР от Астраханской и Ровенской областей до Московской области. Нападали на дома священников и храмы. Всего банда совершила 31 разбойное нападение, одно убийство, 25 квартирных краж.
15 священнослужителей бандиты пытали, считая, что те скрывают ценности, изнасиловали четырёх женщин, в том числе несовершеннолетних; с целью завладения оружием напали на сотрудника Подольского ГОМ Пузанова — милиционеру нанесли 12 ножевых ранений.
Самым большим кушем банды стало 440 тысяч рублей, которые они взяли, ограбив кассу шахты № 40 "Кураховка" в Добассе. Бандиты ворвались в помещение, положили на пол рабочих и выпотрошили сейф. Увы, под суд пошли только 13 человек, остальных найти не удалось.
Банда братьев Глаз
Фото © Фотохроника ТАСС / К. Халлыев
Сразу после войны в Ленинграде орудовала банда братьев Глаз – Исаака и Ильи. В неё входили 28 бандитов, вооружённых автоматами шмайсер, пистолетами ТТ и гранатами и имевших собственный автомобиль. С конца 1945 года по март 1946-го банда совершила 18 налётов в Невском, Калининском, Московском и Кировском районах Ленинграда. У братьев была даже своя система сбыта награбленного: ценности сбывали в Харькове и в Ростове.
В марте1946 года бандиты попали в засаду, организованную бывшим фронтовиком-оперативником УгРо Владимиром Болдыревым в здании магазина на Волковском проспекте. Сотрудники уголовного розыска сработали так, что взяли преступников без единого выстрела. На квартирах у бандитов были найдены 85 тысяч рублей, 224 рулона ткани и 742 женских платка. На следствии выяснилось, что наводчиками банды были чиновники госаппарата Ленинграда и области. Им бандиты исправно платили "откаты" — всего 60 тысяч рублей.
Только после 1953 года, уже после амнистии, в стране был с трудом наведён порядок. Для этого в некоторых регионах пришлось прибегать к помощи армии, а в других — расширять агентурную сеть и увеличивать количество силовиков. Но главным способом справиться с преступностью стало постепенное повышение уровня жизни советских граждан.
Почему послевоенная советская власть не справлялась с бандами?