Часы мертвеца, крекер и детские ботинки. Как распродавали "Титаник"

Уцелевшие вещи с погибшего корабля являются предметами настоящего культа и продаются на аукционах за баснословные деньги.

4 мая 2000 года состоялся аукцион "Сотбис", на котором были проданы личные вещи пассажиров "Титаника". С тех пор подобные аукционы проходят регулярно и вызывают неизменный интерес как у коллекционеров, так и у обычной публики.

Детские ботиночки

Маленькие коричневые ботинки принадлежали неизвестному ребёнку, которого не удалось опознать. По инструкции все предметы одежды погибших пассажиров сжигались, однако сержант полиции из Галифакса Кларенс Нотовер нарушил инструкцию и не стал сжигать обувь младенца.

Сержант надеялся, что кто-нибудь из родственников ещё может опознать ботиночки, и оставил их на хранении в полицейском участке, а после выхода в отставку забрал с собой. Позднее они были переданы на хранение в Морской музей в Галифаксе.

Хотя никто из родственников так и не явился, маленькие ботиночки стали своеобразным символом памяти о всех маленьких жертвах "Титаника". Неопознанный ребёнок, которому они принадлежали, стал главной загадкой затонувшего судна.

На протяжении ста с лишним лет предпринималось множество попыток идентифицировать личность ребёнка. Ботинки были подвергнуты всем возможным тестам и исследованиям, чтобы найти хоть какие-то зацепки для идентификации личности погибшего ребёнка.

В 2002 году было объявлено, что неизвестный ребёнок мог быть Эйно Панулой, чья семья погибла в катастрофе. Позднее в Финляндии были найдены родственники семьи и проведён ДНК-тест, однако его результаты не совпали.

И только в 2008 году личность ребёнка удалось идентифицировать. Его звали Сидней Гудвин. Вся его большая семья погибла на "Титанике".

Исследователям удалось найти дальних родственников Гудвина, и их ДНК полностью совпали. Главная загадка "Титаника" наконец была разгадана.

Скрипка героя

Скрипка была подарена руководителю корабельного оркестра Уоллесу Хартли его невестой. Хартли не хотел отправляться в этот рейс и оставлять молодую невесту, но решил подзаработать перед свадьбой и завести полезные знакомства.

Неприметный музыкант оказался одним из самых героических пассажиров корабля. Когда "Титаник" пошёл ко дну, оркестр во главе с Хартли вышел на палубу и стал играть. Никто из музыкантов не предпринял попыток спастись, и они играли вплоть до самого конца. Музыка стихла, только когда палуба ушла под воду. Согласно большинству свидетельств спасшихся, последним, что играли музыканты, был популярный христианский гимн "Ближе, Господь, к тебе".

Все мировые газеты восхищались поведением отважных музыкантов, и Уоллес посмертно стал национальным героем. На похороны музыканта в Саутгемптоне пришёл едва ли не весь город.

Скрипка Уоллеса была найдена вместе с ним, привязанной к его телу. Он привязал её, чтобы до последнего мгновения не расставаться с подарком своей возлюбленной. Хотя музыкальный инструмент был уже непригоден для игры, его передали невесте Уоллеса в память о нём.

Долгие годы скрипка считалась утраченной, пока в 2006 году она не была найдена на захламлённом чердаке одного из домов. На протяжении нескольких лет проводились всевозможные экспертизы, которые наконец подтвердили, что скрипка принадлежала Уоллесу. В 2013 году она была выставлена на аукцион и продана за рекордные 1,5 миллиона долларов, что сделало её самым дорогостоящим предметом с "Титаника".

Часы мертвеца

На аукционах было продано несколько часов пассажиров с "Титаника". Но вне конкуренции по стоимости оказались карманные часы стюарда Эдмунда Стоуна, поскольку они имели одну характерную особенность, за которую коллекционеры готовы были переплатить десятки и даже сотни тысяч долларов. Часы остановились аккурат в момент гибели корабля.

Тело Стоуна было обнаружено 21 апреля 1912 года. Его достали из воды, забрали личные предметы, похоронили в море. Так поступали с теми телами, состояние которых не позволяло доставить их на берег для традиционного погребения.

Вдове Стоуна были переданы его личные вещи. Среди них были и знаменитые часы, которые целый век хранились в семье как фамильная реликвия. В 2008 году часы Стоуна были выставлены на аукцион вместе с другими вещами пассажиров "Титаника" и были проданы за 300 тысяч долларов.

Бриллиантовая Эми

Золотой браслет с выложенным бриллиантами именем его владелицы Эми был обнаружен в ходе одной из экспедиций в конце 80-х годов.

Поисковикам удалось обнаружить немалое количество драгоценных украшений, в том числе и вместительную сумку, забитую ювелирными изделиями. Но главной жемчужиной коллекции стал золотой с бриллиантами браслет.

На корабле находились три девушки с таким именем: две пассажирки и одна из стюардесс. Но кто именно был владелицей этого великолепного украшения, установить так и не удалось.

Браслет был продан на аукционе в составе коллекции драгоценностей более чем за 2 миллиона долларов.

Спасительная бобровая шуба

После столкновения корабля с айсбергом стюардесса Мейбл Беннет в спешке не успела одеться и выбежала на палубу в одной ночной рубашке. Чтобы девушка не замёрзла, кто-то накинул на неё тёплую бобровую шубу, в которой она благополучно эвакуировалась на лодке.

Беннет, спасённая от переохлаждения благодаря этой шубе, прожила долгую жизнь. Она скончалась в 1974 году в возрасте 96 лет.

Шуба стала предметом вожделения всех коллекционеров вещей с "Титаника". Поскольку за 100 лет она практически не пострадала, шубу продали на одном из аукционов за 210 тысяч евро.

Самый дорогой крекер в мире

Сохранившийся крекер из корабельного пайка, который в настоящее время является единственным, предположительно, съедобным продуктом с "Титаника". Был предусмотрительно сохранён пассажиром "Карпатии" Джеймсом Фенвиком.

"Карпатия" прибыла на место крушения "Титаника" спустя несколько часов и сразу же стала поднимать на борт пассажиров. У кого-то из оказавшихся на борту корабля спасённых была с собой упаковка корабельного пайка, которую он захватил на случай долгого ожидания помощи в море.

Сообразительный Фенвик сразу же понял, что крушение "Титаника" станет историческим событием. Недолго думая, он позаимствовал один крекер у пассажира и, вернувшись домой, запечатал его в конверт и хранил в качестве сувенира.

В 2015 году крекер был продан на аукционе за 23 тысячи долларов, что сделало его самым дорогим крекером в истории.