Месть и убийство? Что на самом деле случилось с Сергеем Есениным

Современники не сомневались, что великий поэт покончил с собой. Но с распадом СССР особой популярностью стала пользоваться версия об убийстве Есенина.

28 декабря 1925 года ушёл из жизни поэт Сергей Есенин. Официально его смерть была объявлена самоубийством. Смерть великого поэта не стала сенсацией ни для его друзей, ни для близких, ни для коллег. Никто не усомнился в том, что Есенин действительно мог наложить на себя руки. Только спустя 60 лет после его гибели возникли первые сомнения в том, что поэт ушёл из жизни добровольно. И для этих сомнений имелись некоторые основания.

Последний день Есенина

24 декабря Сергей Есенин, ранее проходивший лечение в психоневрологической клинике, приехал в Ленинград и снял номер в гостинице "Англетер". На протяжении следующих нескольких дней он принимал в своём номере гостей: старого знакомого Георгия Устинова и его супругу Елизавету, живших в этой же гостинице, а также других знакомых и приятелей. 27 декабря Устиновы гостили у него весь день, пили чай, болтали. Вместе с ними к поэту зашли ещё двое его знакомых — Вольф Эрлих и Дмитрий Ушаков. Есенин читал им свои новые стихи. По воспоминаниям Ушакова, поэма "Чёрный человек" произвела на всех очень тягостное и мрачное впечатление.

В районе пяти-шести часов вечера гости разошлись по номерам. Перед уходом Есенин положил Эрлиху в карман свёрнутый листок бумаги, запретив читать его сейчас. Там было записано последнее стихотворение поэта "До свиданья, друг мой". Устинова позднее подтверждала, что утром 27 декабря заходила к Есенину на несколько минут. Он показал ей несколько порезов на руке и посетовал на то, что у него не было чернил и ему пришлось писать стихотворение собственной кровью.

Эрлих через несколько минут вернулся, поскольку забыл свой портфель. Поэт, по его словам, сидел за столом и работал. Около десяти часов вечера Есенин подошёл к портье и настоятельно попросил никого не впускать в его комнату. После этого его никто не видел.

Провожая гостей, Есенин пообещал Устиновым зайти к ним чуть позже. Однако так и не пришёл. Вместо него к Устиновым наведался писатель Сергей Семёнов, а после его ухода супруги легли спать. Утром после пробуждения Устинов захотел выпить чая, но вспомнил, что самовар они оставили в номере у Есенина.

К поэту отправилась Елизавета Устинова. Однако на её стук никто не открыл. В это время мимо проходил Эрлих, который также начал стучать в дверь, но тщетно. Они обратились к служащему гостиницы, но тот сказал, что дверь закрыта изнутри и надо просить запасной ключ у коменданта гостиницы. Через несколько минут комендант открыл дверь. Эрлих и Устинова увидели поэта висящим на паровой трубе отопления. Поднялся шум, комендант сразу же вызвал милицию, началось расследование.

Следствие

Тумба и канделябр были перевёрнуты и валялись на полу. Однако в остальном гостиничный номер был в относительном порядке. На руках покойника обнаружили царапины и порезы, под левым глазом — синяк, над переносицей — заметную вмятину длиной около четырёх сантиметров, на ногах — несколько кровоподтёков.

Тело Есенина отправили в покойницкую Обуховской больницы. В это время участковый милиционер Горбов опрашивал свидетелей, Устиновых, Эрлиха и Ушакова, которые последними видели поэта живым.

Вскрытие показало, что Есенин умер от асфиксии. Поскольку никаких свидетельств, позволивших заподозрить убийство, не было, 23 января 1926 года дознание по делу Есенина было прекращено. На протяжении следующих 60 лет самоубийство поэта никем не оспаривалось.

Однако в конце 80-х и в начале 90-х годов появились первые гипотезы, предполагавшие, что Есенин мог быть убит. Эти версии сразу же обрели громадную популярность.

Поэт убит

Главными аргументами сторонников насильственной смерти поэта являются посмертные фотографии. Покойного несколько раз сфотографировали: сначала в номере отеля, затем в покойницкой и на похоронах. На каждой из этих фотографий заметны характерные следы повреждений на руках и лице.

Царапины и кровоподтёки на руках и ногах, а также опрокинутые тумба и канделябр могут свидетельствовать о том, что в номере велась борьба между Есениным и его убийцей. Есенин знал толк в драках, поэтому одолеть его удалось только после удара по голове тупым предметом. Вмятина на его переносице не что иное, как перелом костей черепа. Авторы одних версий считают, что именно этот удар и стал причиной смерти Есенина, а дальнейшее было только инсценировкой самоубийства. Другие подчёркивают, что после этого удара Есенин был только оглушён. Затем убийца или, скорее, убийцы задушили его удавкой и инсценировали самоубийство.

Сторонники всех этих версий сходятся в одном: акт патологоанатомического вскрытия сфальсифицирован судмедэкспертом Гиляревским, который указал, что кости черепа целы, а вмятина на переносице появилась из-за того, что голова Есенина долгое время была прислонена к горячей паровой трубе отопления. Кровоподтёки на ногах он объяснил тем, что покойный долго находился в петле. Что касается царапин и порезов на руках, эксперт предположил, что они были нанесены Есениным ещё при жизни. Но, поскольку они были незначительны, он не стал тщательно обследовать их.

Единственное расхождение между актом осмотра, составленным милиционером Горбовым и актом вскрытия, — повреждение под левым глазом. Горбов в своём акте записал, что под левым глазом Есенина синяк, а Гиляревский указал только на небольшую поверхностную ссадину, происхождение которой никак не объяснил.

Ещё один популярный аргумент в пользу невозможности самоубийства Есенина — в гостинице" Англетер" высота потолков была около 4,5 метра. И поэт, имевший рост 168 сантиметров, не смог бы дотянуться до трубы, даже встав на тумбу.

Чёрный человек

Но кто мог совершить преступление настолько безукоризненно, чтобы не оставить никаких следов? Большинство сторонников версии об убийстве сходятся на том, что это мог быть Яков Блюмкин. Известный чекист-авантюрист, имевший обширные связи в богемных кругах и достаточно близко общавшийся с Есениным. Есенин мог сам открыть ему дверь, после чего Блюмкин напал на поэта.

Правда, для инсценировки самоубийства убийц должно было быть хотя бы двое. И они должны были обладать немалой физической силой и сноровкой, чтобы подвесить безжизненное тело под потолком.

Существует и альтернативная версия, что Есенин был убит случайно и в другом месте. Якобы чекисты хотели его припугнуть, но тот начал от них отбиваться и его ненароком застрелили в пылу борьбы. А затем перенесли тело в гостиницу и инсценировали самоубийство. Однако эта версия не имеет серьёзной доказательной базы. Не говоря уже о том, что не было никакой нужды заниматься столь сложной операцией по инсценировке самоубийства. В лихие 20-е уличная преступность была весьма распространена. Есенин неоднократно имел стычки с бандитами, и проще было оставить его тело в каком-нибудь переулке и списать всё на грабителей.

Аргументы против

Теоретически можно допустить, что поэт действительно был убит Блюмкиным, возможно, даже по заказу кого-то из высокопоставленных политиков. Акт вскрытия и показания многочисленных свидетелей сфальсифицированы. Но для убийства нужен был серьёзный мотив. А его отыскать довольно трудно.

Есенин был настоящим баловнем Советской России. Ему позволялось гораздо больше, чем любому другому человеку. Демьяна Бедного большевики привлекали для написания бойких политических частушек для малограмотных крестьян, но всерьёз его не воспринимали. Владимир Маяковский был для них талантливым попутчиком, которого можно использовать в своих интересах. А Сергей Есенин стал тем, кого они сами любили и почитали, хотя революционным поэтом он не был.

Персональным поклонником Есенина был Лев Троцкий, несколько раз приглашавший его на личные встречи. После смерти поэта он написал трогательный и даже нежный диалог в стиле, совершенно не свойственном его брутальному имиджу. Есенина обожал Христиан Раковский, очень влиятельный в начале 20-х годов. Он лично ходатайствовал перед Дзержинским, чтобы тот помог с лечением "самого талантливого поэта в Союзе". Ему помогал Сергей Киров, в то время уже близкий к Сталину. И только Бухарин через несколько лет после его смерти позволил себе покритиковать "есенинщину", предварительно отметив выдающийся талант поэта.

Есенин получал огромные гонорары, беспрепятственно выезжал за границу, имел массу поклонников в высших эшелонах власти. Уголовные дела за хулиганство и дебоши сразу же закрывались. Он официально считался самым талантливым поэтом СССР и "вторым после Пушкина". Кто в таких условиях мог отдать приказ устранить Есенина? Сталин? Но он был увлечён борьбой за власть и до поэзии ему не было дела. Троцкий? Но он сам был поклонником поэта и к тому же боролся со Сталиным. Блюмкин? Есть данные, что зимой 1925 года его вообще не было в Москве и даже в СССР.

Противники версии об убийстве поэта указывают на то, что заключение судмедэксперта не содержит каких-либо противоречивых данных. Вмятина на переносице действительно могла образоваться от долгого давления горячей трубы. Ссадины и порезы на руках совпадают с показаниями Ушаковой, которая видела их у живого Есенина ещё утром 27 декабря. Небольшая ссадина под глазом могла стать следствием судороги при агонии. Высота потолков в гостинице не 4,5, а 3,5 метра, и, забравшись на тумбу, Есенин мог сделать всё без посторонней помощи.

Множество друзей и знакомых поэта подтверждали, что в последний год жизни он находился в сильной депрессии (которая преследовала его ещё с юношеского возраста), часто говорил о смерти и самоубийстве. За несколько дней до гибели приходил попрощаться с одной из бывших жён и сказал ей, что очень плохо себя чувствует и скоро умрёт. Никто из близко знавших Есенина людей никогда не сомневался в официальной версии о самоубийстве.

После распада СССР (и в 90-е, и в нулевые годы) предпринималось несколько попыток возобновить расследование дела Есенина. Однако каждый раз уполномоченные органы не находили для этого никаких оснований, ссылаясь на то, что доводы противников официальной версии несостоятельны. Тем не менее гипотезы об убийстве одного из величайших поэтов в российской истории до сих пор пользуются не меньшей популярностью, чем официальная версия.