Танцор выложил загадочный пост-предсказание, прежде чем исчезнуть с лайнера

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Танцор выложил загадочный пост-предсказание, прежде чем исчезнуть с лайнера

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20-летний британский танцор Аррон Хаф пропал с круизного лайнера Royal Caribbean во время празднования Рождества. Поиски парня пока не принесли результата, зато на его странице в социальной сети заметили странный пост.

Как сообщает The Sun, Аррон Хаф, который работал аниматором на круизном лайнере, загадочно исчез около четырёх часов утра и на следующий день не вышел службу. Отметим, что во время исчезновения танцора судно находилось в 430 километрах от берегов Пуэрто-Рико.

<p>Фото © facebook/arron.hough.3</p>

По основной версии следствия, во время празднования Рождества Аррон упал за борт. Тем не менее самого падения никто не видел. Теперь парня безуспешно ищут сотрудники береговой охраны США.

Интересно, что за два дня до случившегося танцор разместил в Twitter странный пост.

<p>Фото © facebook/arron.hough.3</p>

Под водой красиво. Всегда заглядывайте под поверхность, прежде чем принять решение.

Аррон Хаф

Связана ли запись с исчезновением парня или это просто трагическое совпадение, ещё предстоит выяснить следствию.

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