"Ищите, куда ангел смотрит". Ватикан вскроет две могилы после анонимной записки

Ватикан дал разрешение на вскрытие двух могил, чтобы поставить точку в истории загадочного исчезновения девочки.

Эмануэла Орланди — 15-летняя девочка, дочь сотрудника Ватикана. Больше 36 лет назад она пропала, возвращаясь с урока музыки из Рима. С тех пор её никто не видел. И всё это время Италия была взволнована этой пугающей историей. Заговоры, мафия, религия — причины исчезновения девочки искали во всём.

NBC News сообщает, что прошлым летом семья Эмануэлы через своего адвоката получила анонимное письмо, в котором говорилось, что её останки могут быть похоронены на кладбище на территории Ватикана. Внутри были фотография статуи ангела на Тевтонском кладбище и записка.

Если хотите найти Эмануэлу, ищите, куда ангел смотрит Анонимная записка, отправленная семье пропавшей девочки

Вскрытие могил требует согласования и занимает много времени. Однако спустя всего год после получения записки пресс-секретарь Ватикана Алессандро Джисотти выступила с объявлением о вскрытии могил.

Могилы будут вскрыты 11 июля с членами семьи Орланди и родственниками других людей, похороненных там. Хотя адвокат семьи выразил свои опасения, связанные с этой историей, брат Эмануэлы надеется, что в истории исчезновения его сестры можно будет поставить точку и что Ватикан будет сотрудничать.

Если окажется, что она действительно там похоронена, то многим в Ватикане придётся отвечать на неудобные вопросы. Надеюсь, они будут привлечены к ответственности Пьетро Орланди, брат Эмануэлы

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