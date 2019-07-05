"Ищите, куда ангел смотрит". Ватикан вскроет две могилы после анонимной записки

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Фото © Apimages

Ватикан дал разрешение на вскрытие двух могил, чтобы поставить точку в истории загадочного исчезновения девочки.

Эмануэла Орланди — 15-летняя девочка, дочь сотрудника Ватикана. Больше 36 лет назад она пропала, возвращаясь с урока музыки из Рима. С тех пор её никто не видел. И всё это время Италия была взволнована этой пугающей историей. Заговоры, мафия, религия — причины исчезновения девочки искали во всём.

<p>Фото © <a href="http://www.apimages.com/metadata/Index/Associated-Press-International-News-Italy-File-/1e3f9e3ecbe3da11af9f0014c2589dfb/26/0" target="_blank">Apimages</a></p>

NBC News сообщает, что прошлым летом семья Эмануэлы через своего адвоката получила анонимное письмо, в котором говорилось, что её останки могут быть похоронены на кладбище на территории Ватикана. Внутри были фотография статуи ангела на Тевтонском кладбище и записка.

Если хотите найти Эмануэлу, ищите, куда ангел смотрит

Анонимная записка, отправленная семье пропавшей девочки

Вскрытие могил требует согласования и занимает много времени. Однако спустя всего год после получения записки пресс-секретарь Ватикана Алессандро Джисотти выступила с объявлением о вскрытии могил.

<p>Фото © <a href="http://www.apimages.com/metadata/Index/Italy-Vatican-Orlandi/64574be9ec7043d089a96df88c2d31d5/23/0" target="_blank">Apimages</a></p>

Могилы будут вскрыты 11 июля с членами семьи Орланди и родственниками других людей, похороненных там. Хотя адвокат семьи выразил свои опасения, связанные с этой историей, брат Эмануэлы надеется, что в истории исчезновения его сестры можно будет поставить точку и что Ватикан будет сотрудничать.

Если окажется, что она действительно там похоронена, то многим в Ватикане придётся отвечать на неудобные вопросы. Надеюсь, они будут привлечены к ответственности

Пьетро Орланди, брат Эмануэлы

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