Приготовьтесь получать по €700 ежемесячно после переезда в итальянскую деревушку

В регионе Молизе на юге Италии каждому, кто переедет туда жить, предлагают 700 евро (50 т.р.) ежемесячно. Но зачем?

В небольшом регионе на юге Италии дела с демографической обстановкой всё хуже и хуже. За последние пять лет оттуда уехало почти десять тысяч человек, а в девяти деревнях области в прошлом году не было зарегистрировано ни одного новорождённого. Сейчас в Молизе живёт всего 305 тысяч человек, и правительство эта ситуация явно не устраивает. Поэтому они начали предлагать деньги каждому, кто переедет к ним жить.

Но, если вы так просто решите приехать в Италию, для того чтобы пить вино и ничего не делать, денег от правительства страны вам не видать. Чтобы получать субсидии, человек должен обязательно поселиться в деревне с населением менее двух тысяч человек и открыть там свой бизнес — сообщает the Guardian .

Это способ вдохнуть жизнь в наши города и одновременно увеличить население Донато Тома, президент Молизе

В течение трёх лет каждый месяц правительство региона будет выплачивать по 700 евро (50 т.р.). За весь срок сумма составит 25 200 евро (1 млн 180 тыс. рублей). Кроме того, самим деревням каждый месяц будут выделять 10 000 евро (717 т.р.) на создание инфраструктуры и культурные мероприятия. Это, по словам Донато, должно дать людям причину остаться жить в деревне навсегда.

Иначе через несколько лет мы вернёмся туда, откуда начали Донато Тома, президент Молизе

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