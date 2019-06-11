Когда текила подействовала. Кайли Дженнер устроила жаркую фотосессию с подругами

Как отмечают дни рождения известные инста-модели? Так, чтобы было, что потом показать в соцсетях. Младшая сестра Кардашьян с подружками знают в этом толк.

21-летняя бизнесвумен Кайли Дженнер поздравила свою давнюю подружку-модель Анастасию Караниколау с днём рождения. Девушке, которая тоже покорила соцсети, исполнилось 22 года. В честь этого младшая сестрёнка Ким выложила в "Инстаграм" горячие фото с праздника, игриво назвав подругу и плохой девочкой, и самой классной.

С днём рождения самую классную @stassiebaby. Девять лет прошло, а ты всё ещё настоящая. Люблю тебя всегда Кайли Дженнер

На кадрах девушки резвились в бассейне на надувном матрасе. Для вечеринки и Анастасия, и её гостьи выбрали откровенные ярко-розовые бикини, которые едва прикрывали пикантные места.

Кадр с третьей подружкой — Ирис Палмер — и падающей в воду виновницей торжества Дженнер шутя подписала: "Когда текила подействовала".

А на закуску светская львица оставила знойное фото с Анастасией на диване, где две любительнице каре — блондинка и брюнетка — показали свои тонкие талии и плоские животы. За каждый из снимков "королева "Инстаграма" Дженнер собрала больше трёх миллионов лайков. У девушки сейчас 137 млн подписчиков.

Сестёр Кардашьян трудно не узнать, но это селфи без макияжа стало исключением