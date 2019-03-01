Сестёр Кардашьян трудно не узнать, но это селфи без макияжа стало исключением

Читайте также

Сестёр Кардашьян трудно не узнать, но это селфи без макияжа стало исключением

27

фото: instagram/kourtneykardash

Сёстры Кардашьян собрались вместе и решили, что это отличный повод, чтобы немного развлечься.

Если вы забыли, как выглядят девушки семейства Кардашьян, то это фото точно вам не поможет. 38-летняя красотка Ким и её 39-летняя сестра Кортни решили немного пошалить и выложили снимок в "Инстаграме", на котором их просто не узнать.

<p>фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/kourtneykardash/" target="_blank"><strong>kourtneykardash</strong></a></p>

Секрет трансформации прост — женские штучки. Инстазвёзды нанесли маски для лица, которые их и "преобразили". В итоге у Ким стянуло кожу так, что она, похоже, не могла даже улыбнуться, а Кортни покрылась пятнышками. Селебрити сочли это забавным и поделились с подписчиками. А те в свою очередь пошутили, что так выглядят все девушки без макияжа.

Ким убедила меня использовать эту маску, и я чувствую себя сногсшибательно

Кортни Кардашьян

<p>фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/kourtneykardash/" target="_blank"><strong>kourtneykardash</strong></a></p>

Однако сёстры Кардашьян собрались вместе не просто так. Они сплотились вокруг Хлои, которой снова изменил её бойфренд. Поддерживая сестру в нелёгкий период, Ким и Кортни даже забыли про старые обиды.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×