Сестёр Кардашьян трудно не узнать, но это селфи без макияжа стало исключением

Сёстры Кардашьян собрались вместе и решили, что это отличный повод, чтобы немного развлечься.

Если вы забыли, как выглядят девушки семейства Кардашьян, то это фото точно вам не поможет. 38-летняя красотка Ким и её 39-летняя сестра Кортни решили немного пошалить и выложили снимок в "Инстаграме", на котором их просто не узнать.

Секрет трансформации прост — женские штучки. Инстазвёзды нанесли маски для лица, которые их и "преобразили". В итоге у Ким стянуло кожу так, что она, похоже, не могла даже улыбнуться, а Кортни покрылась пятнышками. Селебрити сочли это забавным и поделились с подписчиками. А те в свою очередь пошутили, что так выглядят все девушки без макияжа.

Ким убедила меня использовать эту маску, и я чувствую себя сногсшибательно Кортни Кардашьян

Однако сёстры Кардашьян собрались вместе не просто так. Они сплотились вокруг Хлои, которой снова изменил её бойфренд. Поддерживая сестру в нелёгкий период, Ким и Кортни даже забыли про старые обиды.