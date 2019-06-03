Киану Ривз ответил, что для него любовь, и теперь весь Twitter ищет ему девушку

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Киану Ривз ответил, что для него любовь, и теперь весь Twitter ищет ему девушку

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Фото © Instagram/keanu.reeves.fan

Актёр давно и заслуженно получил славу голливудского скромняги и добряка. Но в личной жизни у него было много потрясений.

В недавнем интервью изданию Jakarta Post 54-летний завидный холостяк Киану ответил в том числе и на вопрос, что для него значит любовь. В свойственной ему скромной и простой манере артист рассказал, что сейчас он одинок, но надеется, что всё же встретит кого-нибудь.

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/keanu.reeves.fan/" target="_blank"><strong>keanu.reeves.fan,</strong></a><strong> Twitter/</strong><a href="https://twitter.com/keanu_muse" target="_blank"><strong>keanu_muse</strong></a></p>

Знаете, я одинокий парень. В моей жизни никого нет. Но если это произойдёт, то я буду уважать и любить другого человека. Надеюсь, это со мной случится

Киану Ривз

И поклонники просто не смогли оставить без внимания такое трогательное признание, пишет dailydot. В "Твиттере" девушки наперебой стали предлагать свои кандидатуры, и каждая считала, что именно она отлично понимает тонкую душу актёра. Но без шуток по поводу такого ажиотажа тоже не обошлось.

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/generation.x.b.b_/" target="_blank"><strong>generation.x.b.b,</strong></a><strong> Twitter/</strong><a href="https://twitter.com/sh_falco" target="_blank"><strong>sh_falco</strong></a></p>

Боже, пожалуйста, состарь меня на 25 лет и дай работу в Лос-Анджелесе, где Киану Ривз будет часто сталкиваться со мной. Мы завяжем дружбу, которая постепенно перерастёт в роман

the second braincell

Я мечтаю, что, когда мы встретимся с Киану, он сразу поймёт, что встретил родственную душу

Estelle Tang‏

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/keanu.reeves.fan/" target="_blank"><strong>keanu.reeves.fan</strong></a></p>

Обычный парень: я одинок.

Все: лузер, неудачник, отвали.

Киану Ривз: мне одиноко.

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David Stassen

История семейной жизни у Киану действительно достаточно трагична: у них с девушкой родилась мёртвая дочка, а потом и сама возлюбленная погибла в автокатастрофе. Ривз так ни разу и не связал себя узами брака. Однако позже представитель артиста заявил изданию HuffPost, что Киану ничего подобного про одиночество не говорил и вообще не давал такого интервью.

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