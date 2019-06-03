Киану Ривз ответил, что для него любовь, и теперь весь Twitter ищет ему девушку

Актёр давно и заслуженно получил славу голливудского скромняги и добряка. Но в личной жизни у него было много потрясений.

В недавнем интервью изданию Jakarta Post 54-летний завидный холостяк Киану ответил в том числе и на вопрос, что для него значит любовь. В свойственной ему скромной и простой манере артист рассказал, что сейчас он одинок, но надеется, что всё же встретит кого-нибудь.

Знаете, я одинокий парень. В моей жизни никого нет. Но если это произойдёт, то я буду уважать и любить другого человека. Надеюсь, это со мной случится Киану Ривз

И поклонники просто не смогли оставить без внимания такое трогательное признание, пишет dailydot. В "Твиттере" девушки наперебой стали предлагать свои кандидатуры, и каждая считала, что именно она отлично понимает тонкую душу актёра. Но без шуток по поводу такого ажиотажа тоже не обошлось.

Боже, пожалуйста, состарь меня на 25 лет и дай работу в Лос-Анджелесе, где Киану Ривз будет часто сталкиваться со мной. Мы завяжем дружбу, которая постепенно перерастёт в роман the second braincell

Я мечтаю, что, когда мы встретимся с Киану, он сразу поймёт, что встретил родственную душу Estelle Tang‏

Обычный парень: я одинок. Все: лузер, неудачник, отвали. Киану Ривз: мне одиноко. Все: мы восстановим работу Колизея в Риме, и миллионы будут сражаться насмерть за шанс стать невестой Киану David Stassen

История семейной жизни у Киану действительно достаточно трагична: у них с девушкой родилась мёртвая дочка, а потом и сама возлюбленная погибла в автокатастрофе. Ривз так ни разу и не связал себя узами брака. Однако позже представитель артиста заявил изданию HuffPost, что Киану ничего подобного про одиночество не говорил и вообще не давал такого интервью.

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