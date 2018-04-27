Ким Кардашьян показала флакон духов в виде слепка её голого тела

Читайте также

Ким Кардашьян показала флакон духов в виде слепка её голого тела

4155
Телезвезда Ким Кардашьян показала, как будет выглядеть её новая туалетная вода KKW Body. Флакон аромата, который повторяет контуры тела светской львицы, наверняка понравится её поклонникам.

Я думаю, это классная коробка, потому что она выглядит как пьедестал для статуи... как будто это статуя в музее

Ким Кардашьян

Ранее Ким выкладывала в Instagram снимки, сделанные во время работы над флаконом. Подписчики осудили звезду, но это её не остановило, и она опубликовала ещё две обнажённые фотографии.

<p>Фото: instagram.com/kimkardashian</p>

Также Ким наконец раскрыла пирамиду аромата, который поступит в продажу уже через несколько дней. В его верхних нотах бергамот, мандарин, розовые перец и персик, в средних — иланг-иланг, турецкая роза и жасмин, а в базе — ветивер, сандал, амбра и мускус.

<p>Фото: instagram.com/kimkardashian</p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×