Ким Кардашьян показала флакон духов в виде слепка её голого тела

Телезвезда Ким Кардашьян показала, как будет выглядеть её новая туалетная вода KKW Body. Флакон аромата, который повторяет контуры тела светской львицы, наверняка понравится её поклонникам.

Я думаю, это классная коробка, потому что она выглядит как пьедестал для статуи... как будто это статуя в музее Ким Кардашьян

Ранее Ким выкладывала в Instagram снимки, сделанные во время работы над флаконом. Подписчики осудили звезду, но это её не остановило, и она опубликовала ещё две обнажённые фотографии.

Также Ким наконец раскрыла пирамиду аромата, который поступит в продажу уже через несколько дней. В его верхних нотах бергамот, мандарин, розовые перец и персик, в средних — иланг-иланг, турецкая роза и жасмин, а в базе — ветивер, сандал, амбра и мускус.