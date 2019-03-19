Ким Кардашьян показала, как псориаз обезобразил её лицо

Многие считают эффектную супругу рэпера Канье Уэста идеальной. Но это не совсем так. Уже не первый год модель борется с псориазом, о чём не боится рассказывать фанатам.

Красавица Ким выложила в "Инстаграм" на обозрение 131 миллиона поклонников необычное селфи. 38-летняя звезда предстала без макияжа, лёжа на подушке. Кроме того, лицо модели покрывают красноватые пятна. Она подписала снимок: "Утренний псориаз".

Ранее Ким рассказывала, что первые признаки болезни обнаружила ещё в 2011 году. Сначала она решила, что зуд был реакцией на ткань платья. Но её мать, Крис Дженнер, которая тоже страдает этим неинфекционным заболеванием, сказала, что у дочки псориаз.

Я обнаружила его впервые на открытии магазина Dash в Нью-Йорке. Надела платье с блёстками, и у меня начался зуд. <...> Когда сыпь покрыла ноги, мама сказала: "Думаю, у тебя псориаз" Ким Кардашьян

Недавно Ким похвасталась ещё одним фото без макияжа, но оно получилось скорее смешным. Хотя инстаграм-звезда старается не унывать, несмотря на заболевание: "Ничего не могу с этим сделать, поэтому нет причин чувствовать себя неуютно".