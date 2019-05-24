Ким Кардашьян отправилась с дочкой в Диснейленд, забыв о нижнем белье

Решив провести время с семьёй и друзьями, звезда выбрала для прогулки недетский образ.

38-летняя звезда провела день в Диснейленде со старшей дочерью Норт Уэст. Вместе с пятилетней малышкой они пришли на празднование дня рождения подруги, сообщает Daily Mail.

Ким и Норт попали в объективы папарацци. Для семейной прогулки звезда по привычке выбрала достаточно откровенный наряд — удобные спортивные штаны, кроссовки и толстовку она дополнила обтягивающим белым топом. Материал майки оказался слишком тонким: нетрудно разглядеть, что нижнее бельё звезда надеть забыла.

Недавно в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста случилось прибавление — суррогатная мать родила им сына Псалма. Но звезде удаётся уделять время и трём старшим детям: пятилетней Норт, трёхлетнему Сейнту и годовалой Чикаго. Младшую дочь для звёздной четы также выносила суррогатная мать.

Кардашьян выложила фото в настолько обтягивающем купальнике, что его не видно