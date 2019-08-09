Фермер сделал девушке предложение таким способом, что противнее уже не придумать

На что только не идут парни, чтобы впечатлить свою даму сердца. Но поступок этого влюбленного общественность не оценила.

Девушка из Сингапура в сообществе That's it, I'm ring shaming на "Фейсбуке" разместила странный снимок. На нём предстало коровье вымя, где красовалось кольцо с бриллиантом, пишет The Sun. Пользовательница объяснила, что это фото появилось у неё в ленте и она так впечатлилась, что решила поделиться им с другими.

Она рассказала, что это идея одного фермера-"романтика", который таким образом сделал предложение своей девушке. Раскритиковав снимок, пользовательница представила его на суд участников группы.

Стыдно и за кольцо, и за фото. Парень фермер, но это не оправдывает его дурной вкус. Не только же мне страдать, глядя на это Автор поста на "Фейсбуке"

И пользователи тоже не пришли в восторг от задумки. На горе-жениха тут же набросились с обвинениями. Юзеры решили, что это не очень гуманно по отношению к животному. Некоторые стали задаваться вопросом, какого же размера пальцы невесты, если кольцо удалось надеть на сосок. А самые язвительные отметили, что корове, впрочем, могло быть больно только "эстетически".

Никакое фото я не ненавидел больше, чем это Пользователь "Фейсбука"

Это должно рассматриваться как жестокое обращение с животными Пользователь "Фейсбука"

Единственное, что причиняет боль этой корове, — это отвратительный вкус Пользователь "Фейсбука"

Невеста выложила фото обручального кольца, но все смотрели только на её ногти