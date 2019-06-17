Невеста выложила фото обручального кольца, но все смотрели только на её ногти

И даже большой размер украшения не смог отвлечь внимание шокированных пользователей.

Эта невеста стала уроком для всех, кто в следующий раз решит хвастаться обручальным кольцом. Дело в том, что жительница США так спешила поделиться радостной новостью в "Фейсбуке", что не обратила внимание на то, как выглядят её руки, и в итоге стала посмешищем, сообщает The Sun.

Отросшие акриловые ногти невесты посеяли панику среди пользователей Сети. И даже большой размер обручального кольца не смог отвлечь их внимание.

Обычно я не теряю дар речи, смотря на такие фотографии, но, чёрт возьми, в этот раз я на все 100% онемел Пользователь Сети

Как правило, акриловое покрытие нужно обновлять каждые три недели. Похоже, эта девушка забыла дорогу в маникюрный салон. Но одна загадка не получила ответа — почему ноготь на мизинце остался нетронутым, в то время как остальные практически полностью отросли.

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