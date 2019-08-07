Стюардесса умерла через 3 дня после того, как её укусил комар

Организм девушки из Таиланда сдался после трёх мучительных дней борьбы с лихорадкой денге.

К врачу обратилась семья 25-летней стюардессы авиакомпании Thai Lion Air с одними и теми же жалобами — сильная лихорадка и головные боли. После обследования выяснилось, что у родственников лихорадка денге. Однако организм Апитчайи Джареонди не справился с вирусом, и девушка скончалась.

Передача инфекции происходит вместе с укусом комара. Сейчас в Таиланде их очень много, так как в стране в самом разгаре сезон дождей. И хоть семья приняла все меры предосторожности, чтобы избежать контактов с насекомыми, Апитчайе не повезло. Болезнь вызвала внутреннее кровотечение, шок и отказ органов.

Спустя три дня после заражения девушка умерла, а её тело вернули в родной город в провинции Нан. Молодой человек девушки, узнав о кончине своей любимой, написал трогательное сообщение на своей странице, единственное за последние месяцы.

В 9:10 утра 29 июля 2019 года я потерял свою вторую половинку навсегда. Покойся с миром. Я люблю тебя. Давай встретимся в снах. Нам ещё так много нужно обсудить. Не прощаюсь — Парфе Ян, молодой человек погибшей девушки

Девушка выпила бокал вина, не подозревая, что он выявит у неё страшную болезнь