Стюардесса умерла через 3 дня после того, как её укусил комар

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Фото © "Фейсбук" / Apitchaya Jareondee

Организм девушки из Таиланда сдался после трёх мучительных дней борьбы с лихорадкой денге.

К врачу обратилась семья 25-летней стюардессы авиакомпании Thai Lion Air с одними и теми же жалобами — сильная лихорадка и головные боли. После обследования выяснилось, что у родственников лихорадка денге. Однако организм Апитчайи Джареонди не справился с вирусом, и девушка скончалась.

<p>Фото © &#34;Фейсбук&#34; / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2460432650694604&set=pb.100001836797468.-2207520000.1565085850.&type=3&theater" target="_blank">Apitchaya Jareondee</a></p>

Передача инфекции происходит вместе с укусом комара. Сейчас в Таиланде их очень много, так как в стране в самом разгаре сезон дождей. И хоть семья приняла все меры предосторожности, чтобы избежать контактов с насекомыми, Апитчайе не повезло. Болезнь вызвала внутреннее кровотечение, шок и отказ органов.

<p>Фото © &#34;Фейсбук&#34; / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1873846079353267&set=pb.100001836797468.-2207520000.1565085850.&type=3&theater" target="_blank">Apitchaya Jareondee</a></p>

Спустя три дня после заражения девушка умерла, а её тело вернули в родной город в провинции Нан. Молодой человек девушки, узнав о кончине своей любимой, написал трогательное сообщение на своей странице, единственное за последние месяцы.

В 9:10 утра 29 июля 2019 года я потерял свою вторую половинку навсегда. Покойся с миром. Я люблю тебя. Давай встретимся в снах. Нам ещё так много нужно обсудить. Не прощаюсь

— Парфе Ян, молодой человек погибшей девушки

Девушка выпила бокал вина, не подозревая, что он выявит у неё страшную болезнь

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