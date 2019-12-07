Мама вышла из комы, услышав, как её 2-летняя дочка просит есть

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Фото © Facebook / la negra y la gente

После того как на 42-летнюю Марию Лауру Феррейру напал неизвестный на мотоцикле, она впала в кому. В этом состоянии она находилась ровно 30 дней. До тех пор, пока не произошло чудо.

Несмотря на то что врачи больницы Сан-Франсиско, Аргентина, даже не были уверены, удастся ли женщине выкарабкаться, помощь пришла откуда не ждали.

Когда её маленькую дочь положили рядом с мамой, она что-то пролепетала. Так девочка всегда просила её покормить. Тогда Мария стянула с себя накидку и приложила её к груди.

Это было волшебно! Уникальный момент. Мы все плакали, увидев, как они обнимали друг друга. Настоящий материнский инстинкт, это было удивительно

Мартин Дельгадо

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2878131812218189&id=204493379582059&__xts__[0]=68.ARBqJdmeweSC5nR-6YxYt7_Fe9FDEhlvD2WvGXYDM_hOxbiVsBedp-rz4m544vyIPk9FIc0uJV-oxkySxi7dHgs8Ml_FJYpus8xmOU5hQB0Gl4xO5YxyQ_tLUvpJ560lKjzooJivQiKb10veCMgIlZ19-SV-KfVy0KGGJHL9ihIq4Nu0smxRh2vVWdyW8VSJ5Vl8P0eQ8GJySgWwkddq3kVNcK72UV-vGXAkRQi0LKz5TwGWlSmuRMTUO-g4rq-udNwTAW5aL1TArWOZFS5ZrlXRdmkezAw4Jbev4xAB7HRcMTB4FR5KiZyBA3j0eZd825p-4_p5o8neiESYEGFXq6DL6A&__tn__=-R" target="_blank">la negra y la gente</a></p>

Муж и ещё двое детей супругов были в восторге. Ведь ещё пару недель назад, когда врачи думали, что Феррейре грозит смерть мозга, они предлагали пожертвовать её органы на донорство. Но Мартин не терял надежды. Он был уверен — его жена проснётся, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2878131812218189&id=204493379582059&__xts__[0]=68.ARBqJdmeweSC5nR-6YxYt7_Fe9FDEhlvD2WvGXYDM_hOxbiVsBedp-rz4m544vyIPk9FIc0uJV-oxkySxi7dHgs8Ml_FJYpus8xmOU5hQB0Gl4xO5YxyQ_tLUvpJ560lKjzooJivQiKb10veCMgIlZ19-SV-KfVy0KGGJHL9ihIq4Nu0smxRh2vVWdyW8VSJ5Vl8P0eQ8GJySgWwkddq3kVNcK72UV-vGXAkRQi0LKz5TwGWlSmuRMTUO-g4rq-udNwTAW5aL1TArWOZFS5ZrlXRdmkezAw4Jbev4xAB7HRcMTB4FR5KiZyBA3j0eZd825p-4_p5o8neiESYEGFXq6DL6A&__tn__=-R" target="_blank">la negra y la gente</a></p>

Местные власти уже ведут расследование нападения на Марию. Был арестован первый подозреваемый, 23-летний мужчина. Однако дело закрывать не торопятся. До тех пор, пока виновный не будет наказан.

Мы надеемся, справедливость восторжествует. Ведь маму ждут и страдают трое детей

Леонор Файлла, прокурор

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