Нотр-Дам предрёк конец света? Три теории скорого апокалипсиса

В сети начинают распространяться апокалиптичные теории, которые предсказывают глобальный катаклизм. По предсказаниям интернет-знатоков, всё случится 28 апреля. Узнаем, стоит ли начинать паниковать или лучше успокоиться.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Начало конца

Нотр-Дам загорелся накануне католической Страстной недели, которая предваряет самую тяжёлую часть Великого поста. Естественно, такое происшествие не могло быть просто совпадением, решили пользователи Сети. Что это, если не предвестник конца света. Конспирологи всех мастей уже давно истосковались по убедительным теориям разрушения мира. А в 2019 году конец света должен наступить аж трижды. Выбрать можно любой.

Самый очевидный способ — обратиться к пророчествам Иоанна Богослова. Тот предсказал апокалипсис ещё в первом веке, и ему пора бы наступить. Начнётся конец времён с набора бедствий: пожары, войны, голод и разрушения. При должной трактовке возгорание туристической достопримечательности в Париже можно истолковать как начало череды куда более глобальных неприятностей. Далее по списку: голод, смерть, всеобщий хаос и страшный суд. Конспирологи уверены, что премьера конца света случится ещё до нового года.

Нострадамус всё знал. Скоро всем конец

Не случайно самый известный предсказатель — Мишель Нострадамус — был французом. Как тут не увидеть пересечение с тем, что грандиозный пожар случился именно в столице Французской Республики. Это может стать началом конца света, описанного в предсказаниях. Нострадамус подробно описал конец времён. Но при этом делал это настолько витиевато, что сложно точно сказать, что он имел в виду. И несмотря на то, что большинство предсказаний Нострадамуса не сбылось, интернет-пользователи настаивают, что их просто неверно истолковали.

По одной из версий, окончательно и бесповоротно человечество исчезнет с лица земли именно в 2019 году. Предположительно, осенью, когда пройдёт парад планет. Если вы решили, что настало время паниковать — успокойтесь. В прошлом предсказании Нострадамуса, мы все должны были умереть в 2018 году. А чуть раньше уверяли, что апокалипсис должен наступить в 2016-м. Если их пережили — и с новым справимся.

Планета Нибиру врежется в Землю. Куда без неё

Загадочная планета, которую никто не видел, но все знают, что она есть, напоминает суслика из давнишнего фильма "ДМБ". Только она страшнее суслика в миллион раз. А пожар в Нотр-Дам был рукотворным знаком о приближении этой планеты. Ведь тайные общества, сотни лет ждут её прилёта. Они и подожгли собор в знак приветствия и радости.

28 апреля — именно эту дату обозначили конспирологи для того, чтобы таинственное небесное тело возникло из ниоткуда и уничтожило жизнь на Земле. Планета Нибиру появится и закроет солнце. После этого температура упадёт до минус 280 градусов и все разумные формы жизни исчезнут.

Несмотря на то, что эта теория не подтверждается ни учёными, ни космонавтами, фанаты верят в её истинность. Не зря же столько книг про неё написано и фильмов снято. Но даже если они правы и планета Нибиру закроет Землю от солнца — температура будет падать медленно. Будет время охладить пиво. Но скорее всего никакого апокалипсиса не будет, а будет хайп в Сети, просто очередные войны диванных конспирологов.