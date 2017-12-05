"Космический" оклад. Какой спутник построят инженеры, получающие 11 тыс. рублей?

Судя по вакансиям, размещённым в институтах и центрах, занимающихся разработкой ракет и спутников для Роскосмоса, уникальные технологические решения создаются силами специалистов, получающих копейки.

Роскосмос преследуют неудачи. Например, 28 ноября все 19 спутников, запущенных на орбиту с космодрома Восточный на ракете-носителе "Союз-2.1б", упали в океан.

Предположительно, произошёл сбой в работе навигационной системы. Сообщалось также, что ракета была запрограммирована лететь с Байконура, а стартовала с Восточного, — и это может быть основной ошибкой.

В причинах сейчас разбирается специальная комиссия Роскосмоса. Не исключено, что обвинят рядовых инженеров. При этом, для того чтобы привлечь высококвалифицированных специалистов, Роскосмос делает далеко не всё.

Оказывается, ракеты и спутники, стоящие миллиарды рублей, проектируют и строят инженеры, получающие 10 тыс., в лучшем случае — 30 тыс. рублей в месяц. По крайней мере, вакансий с такими зарплатами много в Интернете.

Например, Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева (один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники) ищет инженера-электроника. Зарплата — 11,3 тыс. рублей.

Среди требований к соискателю — высшее техническое образование по специальности "ракетостроение" и опыт работы (какой срок — не уточняется). Эта информация размещена в Общероссийской базе вакансий.

Сам центр находится в Челябинской области, и средняя зарплата в этом регионе в три раза больше — 31 тыс. рублей.

Центральный НИИ машиностроения разместил вакансию главного инженера с зарплатой от 23,2 до 30 тыс. рублей. Средняя зарплата в Московской области, где находится этот НИИ, — 44 тыс. рублей.

А научно-производственное предприятие "Турбонасос" (занимается разработкой, изготовлением, испытаниями насосов, турбин и энергетических систем для ракетно-космической отрасли) ищет инженера-конструктора на зарплату 20 тыс. рублей. Предприятие находится в Воронеже, средняя зарплата в регионе — 27 тыс. рублей.

Инженерам-конструкторам, электроникам и другим специалистам в сфере ракетостроения трудно найти работу, где платят хотя бы 30 тыс. рублей.

— К сожалению, работа в космической отрасли почти растеряла весь престиж, который был, например, в советские годы. Сейчас уровень зарплат простых инженеров никак не отличается от зарплаты таких же работников на любом другом производстве, если только в худшую сторону, — считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

— Специалисты, работающие на Байконуре или других космодромах, получают больше — "там и командировочные, и другие дополнительные надбавки", — уточнил эксперт. — Но вообще, в этой сфере хорошие зарплаты, премии и какие-то другие бонусы — скорее исключение, чем правило.

При этом гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров в 2016 году задекларировал доход в размере 96 млн рублей.

Проблемы у Роскосмоса возникают не в первый раз. Например, в начале года он отозвал на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". Ситуацией заинтересовались сотрудники ФСБ и Следственного комитета, но был ли кто-то наказан за неисправность важнейшего оборудования, неизвестно.

Впрочем, представители самого Роскосмоса заявляют, что "говорить о полосе неудач, о системных проблемах не стоит".

В Роскосмосе и на предприятиях, которые разместили указанные вакансии, не смогли оперативно ответить на запрос Лайфа и прокомментировать ситуацию.