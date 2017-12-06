Как в "Макдональдсе". Роскосмос похвастался средними зарплатами сотрудников

По итогам 2016 года средняя зарплата сотрудников "Роскосмоса" составила 49,9 тысячи рублей. Это на 7% больше, чем в 2015 году (а если учитывать уровень инфляции, то на 1,6% больше). Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

"Средняя заработная плата сотрудников ракетно-космической отрасли регулярно увеличивается", — уточнили представители госкорпорации.

Напомним, как ранее рассказывал Лайф, ракеты и спутники, стоящие миллиарды рублей, проектируют и строят инженеры, получающие 10 тыс., в лучшем случае — 30 тыс. рублей в месяц. По крайней мере, вакансий с такими зарплатами много на рекрутинговых порталах.

Например, Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева (один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники) ищет инженера-электроника. Зарплата — 11,3 тыс. рублей. Центральный НИИ машиностроения разместил вакансию главного инженера с зарплатой от 23,2 до 30 тыс. рублей.

А научно-производственное предприятие "Турбонасос" (занимается разработкой, изготовлением, испытаниями насосов, турбин и энергетических систем для ракетно-космической отрасли) ищет инженера-конструктора на зарплату 20 тыс. рублей.

В пресс-службе Роскосмоса назвали среднюю зарплату на предприятиях, которые выше упоминал Лайф. В Государственном ракетном центре имени академика В.П. Макеева она составляет 51,3 тыс. рублей, в Центральном НИИ машиностроения — 76,9 тыс. рублей, в "Турбонасосе" — 43,8 тыс. рублей.

Почему в таком случае в объявлениях указаны зарплаты в три-семь раз меньше, не уточняется. Возможно, на среднюю зарплату сильно влияют оклады начальства. А рядовые инженеры (с высшим образованием) получают примерно столько же, сколько кухонный рабочий ресторана "Макдональдс".