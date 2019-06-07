Косплеерша выложила фото до и после макияжа, и разница может шокировать любого

Макияж действительно способен творить чудеса и менять людей до неузнаваемости. Порой такая разница просто поражает, что и продемонстрировала на своём примере пользовательница "Твиттера".

Девушка из Японии с ником itws_a решила подключиться к популярному в сообществе косплееров хештегу и поделилась фото до и после макияжа, пишет Sora News. Косплеерша рассказала, что первый снимок сделала её мама, когда японка только проснулась. Она пила кофе и выполняла процедуры по уходу за кожей, перед тем как накраситься.

На втором же она предстала в готовом образе. В белом парике, кукольном розовом платье, а главное — с абсолютно другими чертами лица. Кроме того, у девушки были голубые линзы. Всё это делало её просто неузнаваемой.

И такая трансформация не могла остаться незамеченной. Пост набрал 65 тысяч лайков и 25 тысяч репостов. Пользователи в комментариях интересовались, не разные ли люди на снимках, или указывали на волшебную силу макияжа. Впрочем, многим понравилось фото девушки до. Юзеры отметили, что у неё идеальная кожа, и похвалили за то, что она не боится показывать себя в любом виде.

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