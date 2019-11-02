Косплеерша устроилась доставщицей еды, заставив тысячи фанатов забыть про диету

У косплеерши с ником Nicky 1/2 Cosplay из Гонконга, Китай, десятки тысяч подписчиков, для которых она настоящий кумир. Однако и ей приходится ходить на работу, как обычному человеку.

Недавно Ники рассказала в "Фейсбуке", где у неё более 100 тысяч подписчиков, что ей пришлось уйти с предыдущей работы из-за разногласий с шефом. И она уже подыскала себе новую, пишет Worldofbuzz. Вместо фото в образе аниме-персонажей, за которые её так любят фанаты, она показала свой самый необычный "косплей".

На снимках девушка предстала с огромной розовой сумкой и в форме доставщика еды, которую носят рабочие фирмы Foodpanda. Именно в эту компанию Ники и устроилась. Она рассказала, что слышала, будто там можно немало заработать, и решила попытать счастья. Ведь китаянке нужно помогать семье и покупать необходимый реквизит и одежду для любимого занятия.

Мне нужно заработать деньги для моей семьи и для того, чтобы купить подходящие вещи для косплея Ники

И пост девушки произвёл фурор. Подписчики стали активно пользоваться услугами этой компании в надежде, что однажды у их двери появится Ники. Многие фанаты даже поинтересовались, могут ли они попросить, чтобы приехала именно она. Но девушка деликатно объяснила, что работает в определённом районе и "заказать" специально её приезд нельзя.

Косплеерша показала, какой была в школе, и фанаты не могли поверить своим глазам