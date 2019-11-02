Косплеерша устроилась доставщицей еды, заставив тысячи фанатов забыть про диету

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Фото © Facebook / Nicky 1/2 Cosplay 

У косплеерши с ником Nicky 1/2 Cosplay из Гонконга, Китай, десятки тысяч подписчиков, для которых она настоящий кумир. Однако и ей приходится ходить на работу, как обычному человеку.

Недавно Ники рассказала в "Фейсбуке", где у неё более 100 тысяч подписчиков, что ей пришлось уйти с предыдущей работы из-за разногласий с шефом. И она уже подыскала себе новую, пишет Worldofbuzz. Вместо фото в образе аниме-персонажей, за которые её так любят фанаты, она показала свой самый необычный "косплей".

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nickycosplayer/?__tn__=kC-R&eid=ARBllDa4xrORCVkHQ8cirAJJqexAj8vV3EQzdFWPw_pxjYLLiXZ1KGIwUZ_yzPFWnxzdZxo001fsT401&hc_ref=ARRIqD1GWplnl89XVTD_MhUdiMc6ulv1uvS_GnNC8LCUoExNQzhkZuuNRWliGtpHc3c&__xts__%5B0%5D=68.ARCViO2X7IIrvhmX9VnNw92jMRmXmYrBBneFEevX4SJdz7O9fH1l81EohrFMrx1xs4ZmSO3485aTCMhS5bIlauR74Mxd0beP5GvKoCZ2uoK1bE_Kvh3XjGgArnOTkAnrTSc2AD3LiE74Cd4-YPylDbm6q5qS731tZPCvW8pMjhvXKq8s2BY9MxzW282kwzApolAu4w3ePKFs4TNVDhOgriLeKnc4nb0UIBmKXZXz3Oc78NDQaGPb-HHnkVpxgt8jEzY2aG_g_-OsfPRHkkSE7bS7SYPsPNFK-a4aiB22UvetOkWHCHyJ8az15nu6tVij7sNYFDCSf5FeP-ct3Z586SbZgoks" target="_blank">Nicky 1/2 Cosplay</a></p>

На снимках девушка предстала с огромной розовой сумкой и в форме доставщика еды, которую носят рабочие фирмы Foodpanda. Именно в эту компанию Ники и устроилась. Она рассказала, что слышала, будто там можно немало заработать, и решила попытать счастья. Ведь китаянке нужно помогать семье и покупать необходимый реквизит и одежду для любимого занятия.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nickycosplayer/?__tn__=kC-R&eid=ARBllDa4xrORCVkHQ8cirAJJqexAj8vV3EQzdFWPw_pxjYLLiXZ1KGIwUZ_yzPFWnxzdZxo001fsT401&hc_ref=ARRIqD1GWplnl89XVTD_MhUdiMc6ulv1uvS_GnNC8LCUoExNQzhkZuuNRWliGtpHc3c&__xts__%5B0%5D=68.ARCViO2X7IIrvhmX9VnNw92jMRmXmYrBBneFEevX4SJdz7O9fH1l81EohrFMrx1xs4ZmSO3485aTCMhS5bIlauR74Mxd0beP5GvKoCZ2uoK1bE_Kvh3XjGgArnOTkAnrTSc2AD3LiE74Cd4-YPylDbm6q5qS731tZPCvW8pMjhvXKq8s2BY9MxzW282kwzApolAu4w3ePKFs4TNVDhOgriLeKnc4nb0UIBmKXZXz3Oc78NDQaGPb-HHnkVpxgt8jEzY2aG_g_-OsfPRHkkSE7bS7SYPsPNFK-a4aiB22UvetOkWHCHyJ8az15nu6tVij7sNYFDCSf5FeP-ct3Z586SbZgoks" target="_blank">Nicky 1/2 Cosplay</a></p>

Мне нужно заработать деньги для моей семьи и для того, чтобы купить подходящие вещи для косплея

Ники

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nickycosplayer/?__tn__=kC-R&eid=ARBllDa4xrORCVkHQ8cirAJJqexAj8vV3EQzdFWPw_pxjYLLiXZ1KGIwUZ_yzPFWnxzdZxo001fsT401&hc_ref=ARRIqD1GWplnl89XVTD_MhUdiMc6ulv1uvS_GnNC8LCUoExNQzhkZuuNRWliGtpHc3c&__xts__%5B0%5D=68.ARCViO2X7IIrvhmX9VnNw92jMRmXmYrBBneFEevX4SJdz7O9fH1l81EohrFMrx1xs4ZmSO3485aTCMhS5bIlauR74Mxd0beP5GvKoCZ2uoK1bE_Kvh3XjGgArnOTkAnrTSc2AD3LiE74Cd4-YPylDbm6q5qS731tZPCvW8pMjhvXKq8s2BY9MxzW282kwzApolAu4w3ePKFs4TNVDhOgriLeKnc4nb0UIBmKXZXz3Oc78NDQaGPb-HHnkVpxgt8jEzY2aG_g_-OsfPRHkkSE7bS7SYPsPNFK-a4aiB22UvetOkWHCHyJ8az15nu6tVij7sNYFDCSf5FeP-ct3Z586SbZgoks" target="_blank">Nicky 1/2 Cosplay</a></p>

И пост девушки произвёл фурор. Подписчики стали активно пользоваться услугами этой компании в надежде, что однажды у их двери появится Ники. Многие фанаты даже поинтересовались, могут ли они попросить, чтобы приехала именно она. Но девушка деликатно объяснила, что работает в определённом районе и "заказать" специально её приезд нельзя.

Косплеерша показала, какой была в школе, и фанаты не могли поверить своим глазам

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