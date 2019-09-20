Эксперимент сумасшедшего кошатника: насколько наши любимцы могут быть "жидкими"

Кажется, наука — это очень скучно и совсем не мило. Но некоторые эксперименты не соответствуют таким унылым ожиданиям... Всё дело в том, что они проводятся с участием очаровательных котиков!

Владелец Мару и Ханы недавно решил проверить границы пластичности кошачьего тела. С помощью своего замурчательного дуэта он уже успел поделиться результатами.

Впрочем, эти котики — настоящие звёзды. В одном только "Инстаграме" у них более 270 тысяч подписчиков. А на YouTube кошачий эксперимент посмотрели около 470 тысяч пользователей.

Мару и Хана с удовольствием принимали участие. Должно быть, во имя человечества или... кошачества?

Сначала перед кошками поставили проём шириной 23 сантиметра. Проблем не возникло

После того как экспериментальную щель уменьшили почти вдвое, мордочки подопытных изобразили беспокойство. Впрочем, никаких затруднений это не вызвало

Ещё минус 5 сантиметров, и питомцам уже нужно подумать, как через это протискиваться. Тем не менее эксперимент продолжается

7 сантиметров. Кто похудее — проходит, хоть и не без труда. Остальным остаётся только завидовать

6 сантиметров. Кажется, это бесперспективно. Разбираем оборудование!

5 сантиметров. Пройти поможет только чудо. Продолжаем всё крушить!

Вывод один: они всё-таки не жидкие!

Кот из Москвы стал музой для пользователей Reddit со всего мира после этого фото