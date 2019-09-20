Эксперимент сумасшедшего кошатника: насколько наши любимцы могут быть "жидкими"

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Кадр из видео © YouTube/mugumogu

Кажется, наука — это очень скучно и совсем не мило. Но некоторые эксперименты не соответствуют таким унылым ожиданиям... Всё дело в том, что они проводятся с участием очаровательных котиков!

Владелец Мару и Ханы недавно решил проверить границы пластичности кошачьего тела. С помощью своего замурчательного дуэта он уже успел поделиться результатами.

Впрочем, эти котики — настоящие звёзды. В одном только "Инстаграме" у них более 270 тысяч подписчиков. А на YouTube кошачий эксперимент посмотрели около 470 тысяч пользователей.

Мару и Хана с удовольствием принимали участие. Должно быть, во имя человечества или... кошачества?

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maruhanamogu/" target="_blank">maruhanamogu</a></p>

Сначала перед кошками поставили проём шириной 23 сантиметра. Проблем не возникло

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После того как экспериментальную щель уменьшили почти вдвое, мордочки подопытных изобразили беспокойство. Впрочем, никаких затруднений это не вызвало

<p>Кадры из видео © YouTube/<a href="https://youtu.be/qlJTLSncEV4" target="_blank">mugumogu</a></p>

Ещё минус 5 сантиметров, и питомцам уже нужно подумать, как через это протискиваться. Тем не менее эксперимент продолжается

<p>Кадры из видео © YouTube/<a href="https://youtu.be/qlJTLSncEV4" target="_blank">mugumogu</a></p>

7 сантиметров. Кто похудее — проходит, хоть и не без труда. Остальным остаётся только завидовать

<p>Кадры из видео © YouTube/<a href="https://youtu.be/qlJTLSncEV4" target="_blank">mugumogu</a></p>

6 сантиметров. Кажется, это бесперспективно. Разбираем оборудование!

<p>Кадры из видео © YouTube/<a href="https://youtu.be/qlJTLSncEV4" target="_blank">mugumogu</a></p>

5 сантиметров. Пройти поможет только чудо. Продолжаем всё крушить!

<p>Кадры из видео © YouTube/<a href="https://youtu.be/qlJTLSncEV4" target="_blank">mugumogu</a></p>

Вывод один: они всё-таки не жидкие!

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