"Психиатр уже не поможет". Волочкова окунула кота в ледяную купель

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"Психиатр уже не поможет". Волочкова окунула кота в ледяную купель

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Подписчики Анастасии Волочковой продолжают переживать о её душевном здоровье. На этот раз поводом стало видео, на котором экс-балерина пытается закалять кота по кличке Лакки.

Ролик с издевательством над животным Волочкова опубликовала на своей странице в "Инстаграме". Она пояснила, что пыталась поставить кота на лёд, однако тот оказался слишком тонким.

Попытка закаливания котика Лакки оказалась неудачной.. Он, в отличие от меня, боится ледяной воды и льда

Анастасия Волочкова

Паническое бегство питомца бывшую балерину явно позабавило. А вот её подписчики странную шутку явно не оценили и засыпали Волочкову негативными комментариями.

Ну, следующий раз это будет кипяток. Сочувствую котику

marina.vetkovskaja

И санитаров поздно, и психиатр уже не поможет((( Белочка до нашей бролейрины добралась

vikilovebogdan

С головой туда нырни и больше не выныривай. Никогда!

romaschka94

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank">volochkova_art</a></p>

Отметим, что Анастасия Волочкова не первый раз возмущает общественность жестоким обращением с животными. Ранее знаменитость пнула бульдога во время съёмки передачи, посвящённой её отцу. Позже женщина заявила, что не жалеет о случившемся.

"Пнула, и что?" Волочкова не жалеет, что ударила собаку на съёмках

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