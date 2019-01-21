"Психиатр уже не поможет". Волочкова окунула кота в ледяную купель

Подписчики Анастасии Волочковой продолжают переживать о её душевном здоровье. На этот раз поводом стало видео, на котором экс-балерина пытается закалять кота по кличке Лакки.

Ролик с издевательством над животным Волочкова опубликовала на своей странице в "Инстаграме". Она пояснила, что пыталась поставить кота на лёд, однако тот оказался слишком тонким.

Попытка закаливания котика Лакки оказалась неудачной.. Он, в отличие от меня, боится ледяной воды и льда Анастасия Волочкова

Паническое бегство питомца бывшую балерину явно позабавило. А вот её подписчики странную шутку явно не оценили и засыпали Волочкову негативными комментариями.

Ну, следующий раз это будет кипяток. Сочувствую котику marina.vetkovskaja

И санитаров поздно, и психиатр уже не поможет((( Белочка до нашей бролейрины добралась vikilovebogdan

С головой туда нырни и больше не выныривай. Никогда! romaschka94

Отметим, что Анастасия Волочкова не первый раз возмущает общественность жестоким обращением с животными. Ранее знаменитость пнула бульдога во время съёмки передачи, посвящённой её отцу. Позже женщина заявила, что не жалеет о случившемся.

"Пнула, и что?" Волочкова не жалеет, что ударила собаку на съёмках