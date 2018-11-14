"Пнула, и что?" Волочкова не жалеет, что ударила собаку на съёмках

Таким поступком артистка решила отомстить своим нерадивым родственникам, которые за животным ухаживают лучше, чем за её отцом.

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала телеканалу "360", почему она пнула собаку во время съёмки программы "Новые русские сенсации" на НТВ.

— Ну да, пнула я эту собаку, и что?! — заявила Волочкова.

Артистка также отметила, что этим поступком она хотела отомстить своей мачехе, которая, по её мнению, следит за животным намного лучше, чем за её отцом.

Напомним, что Анастасия Волочкова ударила собаку своей мачехи во время съёмок. Запись вскоре была опубликована в Сети. На такой поступок балерины вскоре отреагировала актриса Настасья Самбурская.