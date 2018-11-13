"Пинай себя по голове!" Самбурская оскорбила Волочкову, ударившую собаку в эфире

После инцидента с бульдогом на известную танцовщицу набросилась не только актриса, но и подписчики в соцсетях.

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская обрушила свой гнев на Анастасию Волочкову из-за того, что балерина в эфире шоу пнула собаку мачехи — белого бульдога. Актриса разместила злобный пост в "Инстаграме".

— Анастасия Волочкова, вы говно. По голове себе постучите... Пинай себя по голове! Растяжка позволяет, бедное животное-то причём? Сбитая лётчица, — написала звезда "Универа".

После публикации порталом Super кадров на известную балерину набросилась не только Самбурская. Подписчики в "Инстаграме" забросали Волочкову гневными комментариями. На злосчастном видео дива наведалась с камерами к мачехе, чтобы забрать отца-инвалида. В пылу ссоры балерина в сердцах пнула ногой бульдога. Волочкова заявила, что с собакой женщина обращается лучше, чем с её отцом.

Ранее Анастасия Волочкова похвасталась, что чувствует себя абсолютно счастливой в любви, и в качестве доказательства выложила фотографии стоп между ног возлюбленного.